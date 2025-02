Al “Razza” la truppa di Facciolo passa in vantaggio, ma poi subisce due goal fotocopia dal centrale giallorosso. La Reggina riparte dal suo jolly, che apre le danze a Licata, mentre il Siracusa umilia il Locri: tanti giocatori sugli scudi, ma il classe ‘91 delizia più di tutti

La 24esima giornata cambia poco il copione del campionato di Serie D. Prosegue il totale dominio del Siracusa, che passeggia su un Locri abbandonato al suo destino e dal suo ormai ex allenatore Domenico Zito, dimissionario proprio qualche ora prima del match. Il punteggio è tennistico: 7-0 e primo posto sempre più in cassaforte.

Riparte subito la Reggina: gli amaranto dimostrano maturità dopo la batosta nello scontro diretto e calano il poker sul modesto Licata. Quattro a zero al “Liotta” con firme di Giuliodori, Renelus, Perri e Provazza.

Cadono, invece, Sambiase e Vibonese. I giallorossi non approfittano della superiorità numerica e del fattore campo contro la Scafatese: Zerbo sbaglia un rigore, Becchi para qualsiasi cosa, Molinaro colpisce in extremis. Doccia fredda e sorpasso in classifica, campani ora terzi.

Torna a perdere anche la truppa di Facciolo: al “Razza” i rossoblù passano con il rigore di Favo, ma l’Igea Virtus sfrutta i piazzati e colpisce due volte con Maltese.

La top 3 di LaC Sport

La sua doppietta lancia al sesto posto un’Igea Virtus sempre più sorprendente. Salvatore Maltese, di mestiere difensore centrale, sfrutta centimetri e potenza per colpire due volte la Vibonese e prendersi il primo posto del podio targato LaC. Da quando c’è Panarelli in panchina, i siciliani volano.

Secondo gradino del podio per Gianfranco Giuliodori: il jolly amaranto, utilizzato soprattutto terzino da Trocini, stappa il match del “Liotta” con un ottimo inserimento. Il giusto premio per una stagione a buonissimi livelli.

Medaglia di bronzo, infine, per Giuliano Alma. Il suo Siracusa va a segno con sette marcatori diversi contro il malcapitato Locri, ma lui è a dir poco tarantolato: segna con lo scavetto, coglie una traversa ed è una scheggia impazzita per la difesa amaranto.