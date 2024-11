Scadranno domani, martedì 28 maggio, i termini per la presentazione delle offerte riguardo l’acquisizione dei beni materiali e immateriali della Reggina 1914, il giorno dopo è invece prevista l’apertura delle buste e si procederà quindi alla vendita attraverso un’asta, alle ore 12 presso il Tribunale di Reggio Calabria al Ce.Dir.. Tra le offerte presentate (minimo 100.000 euro ndr) è arrivata nelle scorse ore anche quella della Fenice Amaranto, che si va ad aggiungere alle offerte presentate da Stefano Bandecchi e dal Comune di Reggio Calabria.

«LFA Reggio Calabria - si legge in una nota diffusa dalla società del presidente Virgilio Minniti - comunica che in data odierna, presso il Tribunale di Reggio Calabria, è stata depositata l’offerta irrevocabile per l’acquisizione del lotto unico della Reggina 1914 srl, tra i quali beni sono inseriti i marchi storici della Reggina. Il sogno amaranto deve continuare, questo ulteriore passo verso l’identità e la tradizione deve rappresentare un momento di ripartenza per la Reggina e per la Reggio Calabria sportiva. Vorremo realizzare il desiderio di tutto il popolo amaranto, ci è stato chiesto a gran voce dai nostri splendidi tifosi per tutto il campionato e noi, come loro, lo vogliamo fortemente».