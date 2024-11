In corso a Milano un vertice che potrebbe portare ad un’accelerata sull’affare. Il magnate di origini calabresi è giunto in Italia per incontrare i Della Valle

Commisso – Fiorentina: potrebbe essere il giorno del sì. Secondo quanto riportano alcune agenzie infatti, è in corso a Milano la riunione dello Stato maggiore della Fiorentina con il presidente esecutivo Mario Cognigni e i fratelli Diego e Andrea Della Valle. All’incontro, che si sta tenendo per la precisione nella sede della Tod's, è da poco arrivato anche Joe Barone, indicato come l'uomo di fiducia di Rocco Commisso, il magnate italo-americano di origini calabresi fortemente intenzionato ad acquistare la società viola.

E nelle prossime ore dovrebbe svolgersi anche l'incontro con lo stesso Commisso, arrivato domenica scorsa a Milano. L’imprenditore, come riferisce violanews.com, alloggia in un albergo che si trova poco distante dagli uffici dei Della Valle. Possibile che i tre si siano già incontrati? Non è da escludere poi che sempre nel pomeriggio, o al più tardi domani, possa avvenire l’incontro col notaio per la cessione del club.

