Il presidente Carbone: «Siamo una società sportiva che vive per lo sport, al servizio dello sport e che non si serve dello sport. L'impegno sociale alla base dei nostri programmi»

Si è tenuta la conferenza stampa inerente alla programmazione della stagione sportiva 2024-2025 della Pallavolo "Franco Tigano" di Palmi. Il club, che nell'annata appena trascorsa ha regalato emozioni e conquistato due trofei storici come la Coppa Italia e Supercoppa di Serie A3, in seguito all'acquisizione del titolo del sodalizio toscano Lupi Santa Croce, nella stagione che verrà sarà impegnato nel palcoscenico nazionale della Serie A2.



La pallavolo renderà Palmi protagonista in uno scenario di livello assoluto, in cui si competerà con città importanti di tutto il Paese.

I tifosi non aspettano altro che rituffarsi nelle moltitudini di emozioni che la squadra palmese sa regalare.

Venerdì 31 maggio alle ore 11:00 presso la sala Consiliare del Comune di Palmi i dirigenti del sodalizio gialloblù hanno spiegato programmi e ambizioni. L’appuntamento è stato moderato dal giornalista Saverio Albanese. Sono intervenuti il presidente Giuseppe Carbone, il tecnico Andrea Radici e il capitano Carmelo Gitto.



«Il campionato è difficilissimo, abbiamo allestito una squadra giovane che farà divertire la Calabria. Vogliamo raggiungere la salvezza e poi mirare ai playoff – ha affermato il presidente Giuseppe Carbone -. Il nostro è un progetto che si fonda su regole, disciplina e correttezza. Avvieremo dei corsi per formare le figure professionali all’interno della società. Puntiamo sul settore giovanile, che sarà seguito da istruttori didattici preparati. Per noi lo sport va di pari passo con l’istruzione. L’impegno sociale per il territorio è alla base dei nostri programmi. Siamo una società sportiva che vive per lo sport, al servizio dello sport e che non si serve dello sport».



In seguito ha preso la parola l’assessore allo sport del Comune di Palmi Giuseppe Magazzù, il quale segue da vicino le vicende pallavoliste della squadra della città e si è complimentato per il progetto ambizioso: «Coniugare sport e istruzione è fondamentale». Il rappresentante dell’amministrazione comunale ha informato che settimana prossima inizieranno i lavori per consegnare alla città un nuovo palazzetto dello sport. Sono stati evidenziati anche i lavori di riqualificazione nelle palestre degli istituti scolastici “Minniti”, “Zagari” e “San Francesco”.

L’esperto coach Andrea Radici ha puntualizzato il modo in cui la Società vede la pallavolo:« La squadra è in simbiosi con la città. Intendiamo dare un’immagine di serietà, partendo dalle piccole cose, rispetto per le strutture e persone, e comportamenti adeguati. Sarà una squadra giovane, composta da potenziali talenti che avranno come guida giocatori più esperti come il nostro capitano. Siamo una realtà che si dovrà sviluppare passo dopo passo».