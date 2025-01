L'allenatore in seconda dei viola al termine della gara persa per 2-0 in casa del Cittanova: «Iniziata male sin dall'inizio. Non siamo scesi in campo con la giusta mentalità»

La Gioiese cade dopo una scia che l'aveva vista perdere una sola volta nelle ultime otto uscite del campionato di Eccellenza. Alla fine della diciassettesima giornata, dunque, la squadra viola torna sconfitta da Cittanova per 2-0 dopo una gara scialba e senza particolari sussulti, con i ragazzi spenti sin dall'inizio. A decidere la partita sono stati Vottari e Khoris.

Le parole di Infusino

Al termine della gara ai microfoni ufficiali del club, si è espresso l'allenatore in seconda dei viola, Giuseppe Infusino: «La partita è iniziata male sin dall'inizio, dal momento che siamo entrati in campo scarichi, forse perché abbiamo sottovalutato il match e l'avversario. Quando non giochiamo con la cattiveria e con la mentalità giusta siamo una squadra normale come tutte le altre, ma se giochiamo come sappiamo e come abbiamo dimostrato, allora possiamo giocarcela contro tutti».

Sulla partita: «Abbiamo preso due gol su due episodi particolari. Il primo su calcio d'angolo dove eravamo noi in possesso palla mentre il secondo lo abbiamo preso in uscita. A parte questo, però, non ho visto alcuna reazione per provare a rientrare in partita e non abbiamo fatto nulla per dare la scossa. L'abbiamo approcciata male sin dall'inizio, ma adesso bisogna resettare tutto e archiviare, capendo che dobbiamo giocare tutte le partite come se affrontassimo la prima in classifica. Dobbiamo salvarci e i passi falsi non ce li possiamo permettere».