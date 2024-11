La dodicesima giornata del campionato nazionale di Serie D riserva alla Gioiese un match di prestigio e altrettanto arduo. Domenica 5 alle 14:30 al "Lopresti" di Palmi, le aquile della piana affronteranno il Siracusa. Due compagini separate da ben 21 punti, un testa-coda, che fa pendere i pronostici a favore dei siciliani.

Con il ritiro del Lamezia Terme, per regolamento della Lega, entrambi i club, che avevano fatto risultati positivi con i lamentini, hanno perso i punti. Il Siracusa si è vista privata di 3 punti e la Gioiese di 1. La formazione aretusea è scivolata al terzo posto, a quota 25, alle spalle di Trapani e Vibonese. I calabresi, a quota 4, occupano il terzultimo posto in graduatoria. I Viola, in virtù del fatto che adesso, oltre al Lamezia terme, retrocederà solo un'altra squadra, rientrano nella bagarre playout insieme a Portici, Locri, San Luca e Castrovillari, attualmente fanalino di coda.

Per il Siracusa sarà un impegno, comunque, da non sottovalutare. La Gioiese guidata da mister Franco Viola si sta rivelando una squadra ben messa in campo, combattiva e che sa come muoversi. I calciatori si sono calati nella parte di chi deve lottare per salvarsi e stanno dando tutto ciò che è nelle loro corde per raggiungere l’obiettivo. Spesso non si riesce a finalizzare il gioco proposto, ma per nessuno è semplice superare la formazione di Gioia Tauro. Quindi chi si aspetta un risultato scontato o una Gioiese rinunciataria, si sbaglia. Nel turno precedente, infrasettimanale, mercoledì, il Siracusa ha vinto in casa 3-2 contro il Licata e proviene da nove vittorie consecutive in campionato. I metaurini hanno un giorno in meno di riposo nelle gambe. Arrivano dall’intenso derby di giovedì, pareggiato con il San Luca (1-1). Giocando ogni tre giorni, la tenuta fisicaè una variante da tenere presente e che di sicuro avrà la sua valenza nella gara di domenica al “Lopresti”.

Su disposizione delle autorità competenti, è stata vietata la trasferta per assistere alla partita ai supporters del Siracusa. Probabilmente, sembra, per timori di scontri che potrebbero avvenire durante il tragitto. Decisione di ordine pubblico, ma che purtroppo andrà a privare dello spettacolo sugli spalti e ad un cospicuo incasso, relativo alla vendita dei biglietti, per la Società di Gioia Tauro.