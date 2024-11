«La Gioiese ritornerà a giocare allo stadio "Pasquale Stanganelli" di Gioia Tauro già da settimana prossima nella gara interna contro il San Luca». La notizia che tanto attendevano i tifosi pianigiani è finalmente arrivata dal direttore generale Francesco Sergi. Dopo quasi un anno di esilio per indisponibilità della struttura, il popolo viola ritornerà a casa.

«Lo stadio sarà collaudato mercoledì, e sarà disponibile per tutta questa stagione e per gli anni prossimi - assicura Francesco Sergi -. Potrà accogliere il nostro pubblico e anche quello ospite».

Tornare a giocare tra le mura amiche e poter contare sul proverbiale calore dei propri sostenitori, per la Gioiese sarà una spinta considerevole nel rush finale del campionato di Serie D. La nuova società guidata da Martino ha investito parecchio per rafforzare l'organico e cercare di abbandonare l'attuale ultima posizione, in virtù anche di un ipotetico ripescaggio futuro. La piazza ha risposto bene, in città c'è una positività che mancava da tempo, e quest'ulteriore notizia di sicuro incrementerà l'entusiasmo.

«Gli allenamenti in settimana si sono svolti a Gallico e non al "Cesare Giordano", poiché mister Cozza preferisce le dimensioni del campo regolamentari e più ampie, ma da settimana prossima svolgeremo le sedute anche allo stadio "Stanganelli" - garantisce il Dg -. Cozza sta allenando la squadra nel migliore dei modi, collaudando schemi per essere pericolosi in zona offensiva. In attacco, causa problematica transfer ci è sfumata la prima punta, ma stiamo trattando 2-3 profili blasonati, conosciuti nel mondo calcistico, quindi potrebbe anche esserci la sorpresa».

Per quanto riguarda la rosa, purtroppo c'è da sottolineare l'infortunio al ginocchio per capitan Poli. Si attendono gli esiti della risonanza, probabilmente si tratterebbe di problemi al menisco, che terranno fuori il centrocampista brasiliano per un mese circa.

La Gioiese nella giornata del campionato di Serie D di domenica 3 marzo osserverà un turno di riposo, poiché doveva affrontare il Lamezia Terme ritiratosi dalla competizione. Ricomincerà a giocare domenica 10, in casa contro il San Luca, in quella che si preannuncia una data eccezionale per ritornare a riabbracciare il pubblico della propria città dopo tanto tempo.