La Gioiese torna a casa dopo circa un anno: il club viola riabbraccerà i propri tifosi allo stadio “Pasquale Stanganelli” di Gioia Tauro, domenica 10 marzo alle ore 14:30 nella gara contro il San Luca valevole per la trentesima giornata del campionato di Serie D. Nella mattina di oggi si sono svolti gli allenamenti agli ordini di mister Ciccio Cozza presso la struttura di Contrada Lacchi, al fine di prendere confidenza con il terreno di gioco. L'allenatore sta preparando la partita sotto l'aspetto tecnico e psicologico, per tentare di conquistare la prima vittoria dell'era Martino e provare a lasciare l’ultimo posto in classifica.

«La società è felice di ritornare a casa dopo parecchio tempo. Il presidente Martino aveva annunciato che saremmo tornati a giocare a Gioia Tauro ed ha mantenuto la promessa». dichiara orgoglioso il direttore generale Francesco Sergi. Secondo i criteri per le infrastrutture il Polivalente di Gioia Tauro, con i suoi 7000 posti, potrebbe ospitare persino le partite di Serie B. È un vanto per l’intero territorio. È l’unico stadio nella città metropolitana di Reggio Calabria, insieme allo stadio Oreste Granillo, che dispone di un campo da calcio in erba naturale e di una pista di atletica leggera. Sono stati eseguiti molti interventi per rendere la struttura di nuovo agibile e nel pomeriggio di domani un ispettore della Lega arriverà a Gioia Tauro per collaudare i lavori.

«Abbiamo ripristinato totalmente il manto erboso, ristrutturato gli uffici interni, gli impianti idrici, bagni e docce - afferma il Dg - abbiamo attivato una nuova postazione per la biglietteria e un'altra adibita a bar, sistemato le porte, sostituito le reti, saldato i cancelli delle entrate, cambiato il telone che dagli spogliatoi conduce i calciatori in campo e tante piccole opere di riqualificazione imposte dalla Lega».

A cercare di sbarrare la strada ai pianigiani nella giornata di domenica ci sarà il San Luca guidato da mister Renato Mancini. I giallorossi della Locride convivono con il grande dolore della perdita del calciatore Marco Pezzati, di soli 31 anni, deceduto in un grave incidente stradale lo scorso 21 febbraio. Sono invischiati nella bagarre playout, e arriveranno a Gioia Tauro in cerca di un risultato positivo. Ogni gara da qui al termine della stagione sarà come una finale. Quindi il match del Polivalente si preannuncia denso di significati e ricco di emozioni.

La Gioiese per festeggiare il rientro a casa istituisce la giornata viola. Sarà una grande festa, in cui si attende il pubblico delle migliori occasioni. Il Dg Francesco Sergi, anche a nome del presidente Filippo Martino, lancia un messaggio ai tifosi esortando a «non mancare all'appuntamento, stringendoci tutti insieme per dare forza alla squadra in questo momento cruciale del campionato».