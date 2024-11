Dopo due sconfitte consecutive in campionato, la Gioiese torna a muovere la sua classifica pareggiando, davanti al proprio pubblico, contro l'Ardore. Una gara terminata a reti bianche dopo i novanta minuti ma che ha regalato tanta intensità e diverse occasioni, soprattutto da parte della squadra viola. La formazione di mister Dal Torrione, inoltre, ha saputo resistere e fare, in alcuni tratti, la partita nonostante l'inferiorità numerica per l'espulsione di Squillace. Un pareggio che porta a 5 i punti in classifica ma che non toglie la Viola dalle zone calde.

Le parole di Dal Torrione

Non completamente soddisfatto sotto certi aspetti ma si tiene comunque stretto questo pareggio il tecnico Dal Torrione che si esprime così ai microfoni ufficiali del club dopo la partita: «Sicuramente io lo vedo come un bicchiere mezzo vuoto soprattutto per le occasioni che abbiamo avuto e che abbiamo sprecato. C'è un po' di amaro in bocca poiché conto almeno cinque chiare palle-gol, di cui una clamorosamente cacciata sulla linea di porta. Nel secondo tempo poi i miei ragazzi hanno fatto la partita e meritavano la vittoria, anche perché l'unico tiro dell'Ardore è stato da lunga distanza ma, per il resto, non ha mai impensierito il nostro portiere».

E ancora: «Di certo è un punto che muove la classifica dopo le gare precedenti ed è molto importante perché il più delle volte queste gare, quando sprechi così, le perdi. Non posso comunque rimproverare nulla ai miei ragazzi, malgrado qualche imprecisione sotto porta. Siamo partiti in sordina ma poi siamo cresciuti esponenzialmente. L'unico rammarico è stata l'espulsione di Squillace che ci pone in una situazione di emergenza in difesa in vista della prossima partita contro l'Isola Capo Rizzuto».