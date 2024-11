C’è tanta Calabria tra le fila delle Rappresentative Nazionali Lnd che in queste settimane hanno effettuato stage ed amichevoli in tutta Italia. Per i raduni Under 15 Sperimentale, Under 15, Under 16, Under 17, Under 18 e Femminile, sono tanti ragazzi calabresi che si sono messi in mostra al Torneo delle Regioni disputato in Liguria, dove la Calabria ha perso la finale Under 19 contro il Piemonte Vda, trovando spazio tra i convocati.

Un successo importante per il progetto La Giovane Calabria e per il Coordinatore tecnico delle Rappresentative regionali Domenico Fiorino: «Con la Under 19 Abbiamo fatto qualcosa di impensabile! Sapevamo di avere una buona squadra e di giocarcela con tutti. Il cuore e il senso di appartenenza hanno fatto la differenza. Un ringraziamento a tutti gli Staff per la professionalità dimostrata, allo staff organizzativo, alla struttura del CR Calabria e naturalmente al Presidente Mirarchi per averci messo nelle condizioni migliori per poter lavorare. I risultati testimoniano quella che è la nostra vera vittoria: le convocazioni in Nazionale di ben 17 ragazzi nelle varie categorie. Dare la visibilità a questi ragazzi è il nostro vero obiettivo. La Calabria oggi è una realtà riconosciuta a livello nazionale, riceviamo consensi ogni giorno, e questo ci dà la forza per andare avanti con questo progetto su cui si lavorerà sempre per migliorarci e dare ulteriori opportunità ai giovani calabresi».

Così il presidente Saverio Mirarchi: «Avevamo avuto riscontro già durante il Torneo con la presenza assidua dei tecnici delle Nazionali alle nostre gare ed ora la soddisfazione di vedere tanti nostri giovani tra i convocati rende merito al lavoro de La Giovane Calabria».

Per la Rappresentativa Nazionale Under 15 Sperimentale di mister Giannichedda e mister Canestro, dedicata ai ragazzi nati nel secondo semestre 2009, sono stati convocati Giuseppe Raso (Academy Lamezia), Giuseppe Barranca (Juventina Siderno), Michele Violi (La Fenice Amaranto), Mathias Laganà (Morrone) ed Antonino Pitasi (San Luca).

Per la Rappresentativa Nazionale Under 15 di mister Valtolina hanno ricevuto la gradita chiamata i giovani Dennis Surace, Antonio Gadaleta e Daniele Lupoi (Segato).

Per la Rappresentativa Under 16 DI mister Peccati, la convocazione è arrivata per Francesco Antonio Chirico (La Fenice Amaranto) e Roberto Tolovan (Digiesse PraiaTortora).

Il tecnico della Rappresentativa Nazionale Under 17, Roberto Chiti, ha convocato Angelo Guerrisi (Palmese 1912), Pierfrancesco Pucciano (Morrone) e Barrere Lopez Genaro (Vibonese), i quali hanno ben figurato nella gara amichevole disputata con i pari età del Monza.

Tra i convocati per la Rappresentativa Nazionale Under 18 del tecnico Mazza figurano tre grandi protagonisti della cavalcata della nostra Under 19 vice campione d’Italia: Giuseppe Falbo (Morrone), Luca Alberto Calabrò (Rossanese) ed Aldo Costanzo (Rende).

Infine, per la Rappresentativa Femminile di mister Canestro è stata convocata per i raduni selettivi la classe 2005 Carlotta Sacco (Crotone).