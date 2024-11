La nazionale italiana di Beach soccer in questi giorni è impegnata al campionato Mondiale che si sta svolgendo a Dubai. Gli Azzurri, guidati dal ct Del Duca hanno fatto il loro esordio nel girone A battendo 3-1 gli Usa nel match che si è giocato lo scorso 15 febbraio. Ieri, invece, per l'Italia è arrivato il netto successo per 6-2 con l'Egitto. Per l'Italbeach due vittorie fondamentali che permettono già di staccare il pass per i quarti di finale. L'Italia è infatti al primo posto a punteggio pieno a quota 6 davanti agli Emirati Arabi, che dopo aver vinto contro gli Usa 3-2 ai supplementari, sono secondi con 5 punti. Nell'ultima partita del girone (lunedì 19 febbraio) gli Azzurri affronteranno proprio la nazionale araba: in palio il primo posto nel girone.

Nel roster azzurro ci sono anche due calcettisti calabresi: il catanzarese Emmanuele Zurlo e il cosentino (di Amantea) Alessandro Miceli. Per i due atleti l'esordio al Mondiale di Dubai è stato più che positivo, entrambi sono infatti andati a segno. Zurlo, capitano e colonna della Nazionale, ha messo la sua firma con un gol nel 3-1 contro gli Stati Uniti. Miceli, invece, ha segnato una rete nel 6-2 all'Egitto.

«Io ed Emmanuele non siamo solo compagni di Nazionale ma soprattutto siamo due amici che vanno molto d'accordo - dice al nostro network Alessandro Miceli -. Lui è il mio capitano, ed è un esempio umano prima di essere un grande calciatore». A Dubai Zurlo e Miceli hanno portato con loro anche quella giusta "calabresità" , così come ci conferma lo stesso calcettista di Amantea: «Noi calabresi abbiamo un carattere capace di trasmettere quella cattiveria agonistica che viene dal profondo del cuore - afferma Miceli -. Abbiamo "fame" e grinta. Nel gruppo della Nazionale cerchiamo di trasmettere tutto ciò anche agli altri e devo dire che ci riesce bene».

Per Miceli, all'esordio Mondiale, contro l'Egitto è arrivato anche il gol. Una splendida conclusione al volo che non ha dato scampo al portiere avversario: «Sono molto felice di aver segnato - dice il numero 3 della Nazionale italiana -. Per me è un'emozione pazzesca, fare un gol ad un Mondiale, con la maglia della propria nazione non capita certamente tutti i giorni. Lo sognavo sin da quando ho iniziato a giocare a beach soccer e adesso ci sono riuscito». Come ogni gol non può che non esserci una dedica: «Lo dedico a mia moglie. Mi è sempre accanto, è la mia prima tifosa e mi sostiene sempre in ogni mia scelta. Sono fortunato».

Il classe '86 Alessandro Miceli è anche un elemento di esperienza del calcio dilettantistico calabrese. L'esperto difensore, attualmente gioca nel campionato di Promozione con la DB Rossoblù Città di Luzzi, ma nel corso della sua carriere ha indossato le maglie diverse squadre del panorama calcistico calabrese. Dall’esordio ad Aiello Calabro in Prima Categoria è transitato nelle fila dell’Amantea, del Rende, dell'Acri, del Castrovillari, arrivando fino ai campi di Lamezia Terme (Vigor, Fc Lamezia, Sambiase e Promosport). Per lui esperienze anche con Roccella, Citta di S.Agata, Rende e V.E Rende. Insomma una carriera importante nel mondo dei Dilettanti che da Amantea lo ha visto arrivare fino a Dubai con la Nazionale di beach soccer per tentare di salire sul tetto del Mondo: «Amantea è sempre con me - dice Miceli -. È la mia città e in tanti mi danno sostegno e supporto. Non posso che ringraziare tutti: i miei amici, la mia famiglia e tutti i miei concittadini. Un abbraccio da Dubai voglio mandarlo anche ai miei attuali compagni di squadra della DB Rossoblù».

Per l'Italia di beach soccer domani l'appuntamento sulla sabbia di Dubai contro gli Emirati Arabi, poi spazio ai quarti di finale: «Questo è un grande gruppo - afferma il calcettista cosentino -. Siamo ai Mondiali da campioni d'Europa in carica ed abbiamo la voglia di sorprendere tutti. Siamo coesi nel nostro obiettivo e saremo uniti fino alla fine, nella speranza di poter tornare a casa con qualcosa di importante».