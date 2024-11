La squadra allenata da Massimiliano Allegri va in vantaggio, soffre e sfiora in qualche occasione il raddoppio. Alla fine conquista per la quindicesima volta il trofeo

Un gol di Dusan Vlahovic al 4' decide la finale tra Juventus e Atalanta che si è giocata allo Stadio Olimpico di Roma. I bianconeri conquistano il quindicesimo trofeo della loro storia contro la squadra bergamasca. Un match molto equilibrato contro la squadra di Gasperini che è cresciuto in termini di intensità e spettacolo alla distanza. Un successo importante per la squadra di Allegri che chiude la stagione con la qualificazione alla prossima Champions League e un altro trofeo in bacheca. Occasione persa per l'Atalanta che ora avrà la possibilità di rifarsi il 22 maggio, nella finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen.

Il match

Allegri parte dal 1' con la coppia Vlahovic-Chiesa, mentre la novità é Iling da quinto di sinistra con Cambiaso a destra e Nicolussi Caviglia in mezzo al campo. Gasperini, invece, sceglie Lookman e De Ketelaere in avanti, con Koopmeiners a supporto e Pasalic da mediano con de Roon che scala sulla linea di difesa con Hien e Djimsiti.





La Juve parte subito forte e sblocca subito il risultato e indirizza la gara. Al 4' servizio in verticale di Cambiaso per Vlahovic che vince il duello di fisico con Hien e, davanti a Carnesecchi, lo batte per l'1-0. L'Atalanta accusa il colpo e all'8' nuova ripartenza Juventus iniziata da un bel tacco di Vlahovic, ma sul cross finale di Iling Jr Djimsiti mette in angolo. Passa un minuto e ancora bianconeri pericolosi: cross di Nicolussi Caviglia e Gatti manda alto. L'Atalanta prova la reazione al 10' su una palla persa di Cambiaso, Lookman calcia di prima intenzione ma respinge Danilo. La formazione di Gasperini alza i giri e al 13' Pasalic si inserisce centralmente ma un tocco di Bremer facilita l'uscita di Perin.

I bianconeri aspettano gli avversari per ripartire, sfruttando la grande corsa di Chiesa e delle sue mezzali, oltre alla buona vena e condizione psicofisica di Vlahovic. Al 34' ci prova De Ketelaere ma spreca calciando alto sopra la traversa. Sul finale di tempo al 44' Pasalic conclude dal limite ma Gatti salva la sua porta in scivolata.

Ad inizio ripresa l'Atalanta si riaffaccia subito in avanti e al 50' su un cross di Ruggeri, Iling non interviene mandando fuori giri Zappacosta. Al 51' ci prova Lookman ma la conclusione viene deviata in angolo. I nerazzurri premono e schiacciano la Juve nella sua metà campo: al 58' Koopmeiners di testa manda al lato. La gara si innervosisce e la Juve ne approfitta. Al 64' altro contropiede Juventus, con Chiesa che scarica su Vlahovic che supera due avversari e conclude ma una deviazione di de Roon consente la parata di Carnesecchi. Nell'intervento però rimane a terra de Roon dopo la grande chiusura. L'olandese esce in lacrime, al suo posto Tolói.

L'Atalanta continua a pressare e al 71' su un cross di Ruggeri, di controbalzo Miranchuk manda alto. La Juve reagisce al 74' ma il gol di Vlahovic viene annullato per fuorigioco millimetrico dal Var, con l'attaccante che aveva devia di testa un cross di Cambiaso. La gara è intensa e al l'Atalanta sfiora il pari: al 79' Lookman rientra sul destro e conclude di precisione ma colpisce la parte esterna del palo. La Juve trema ma risponde e all'83' Miretti da poco entrato colpisce la traversa con una conclusione in diagonale. In pieno recupero ancora Atalanta all'arrembaggio: al 94' Ederson sugli sviluppi di una punizione conclude ma Perin respinge. Allegri va su tutte le furie per le decisioni arbitrali e viene espulso al 95', ma ormai è finita e la Juve può festeggiare.

Allegri espulso al 94', "dov'è Rocchi?"

Un Massimiliano Allegri furioso per una punizione concessa all'Atalanta, è stato espulso al 94' della finale di Coppa dall'arbitro Maresca. Dopo essersi strappato giacca e cravatta di dosso, Allegri ha continuato a protestare ed uscendo ha urlato più volte verso la tribuna autorità "dov'è Rocchi?", ovvero il designatore degli arbitri.

Albo d'oro, la Juve arriva a quota 15 trofei

In vetta all'albo d'oro della Coppa Italia c'è sempre più la Juventus, che questa sera ha vinto il trofeo per la 15ma volta. Prosegue invece la maledizione dell'Atalanta che perde la terza finale con Gasperini in panchina. L'unica Coppa Italia vinta dalla Dea resta quindi quella stagione 1962-'63. L'Inter, vincitrice delle precedenti due edizioni, è a nove, come la Roma. Sette le coppe della Lazio, sei per Napoli e Fiorentina, mentre a cinque con il Milan c'è il Torino. A quattro la Sampdoria, a tre il Parma.