La formazione viola si è dimostrata solida e per poco non porta a casa un punto prezioso. La rete di Zanchi, nei minuti di recupero, regala però tre punti importanti alla squadra di casa in ottica playoff

La Lfa Reggio Calabria la spunta al fotofinish, nei minuti di recupero del secondo tempo, contro una coriacea Gioiese che affronta il match al “Granillo” senza timori reverenziali. Tre punti importanti per gli amaranto in ottica playoff. Sconfitta che brucia per i pianigiani che ormai assaporavano il risultato positivo e di prestigio. In casa viola ormai si impreca anche contro la sfortuna. Ciccio Cozza, alla sua prima da allenatore sulla panchina della Gioiese e nello stadio che l’ha visto protagonista in Serie A, ha seguito la partita sempre in piedi per infondere coraggio ai suoi uomini.

Prima del fischio d'inizio cori di amicizia tra le due tifoserie unite anche nella contestazione all'ex presidente amaranto Saladini. Durante il match qualche mugugno proveniente dalla tribuna dall'esigente pubblico di casa, stemperato solo in parte dal risultato finale; invece gli ultras di entrambe le squadre, dalle curve, hanno sostenuto insistentemente i propri beniamini.

Primo tempo

La prima parte di gara è avida di emozioni. La squadra di casa prova ad allargare le maglie della difesa ospite con fraseggi sulle corsie laterali. La Gioiese, ben quadrata, tiene bene il campo. Al 24' Barillá, per gli amaranto, imbeccato in area, batte con un destro al volo e trova la prodigiosa parata d'istinto del portiere viola. Al 28', su sviluppi di un calcio d'angolo, la Gioiese si rende pericolosa con un tentativo di deviazione sotto porta, che però finisce a lato. Al 33' Mungo, per la squadra di casa, raccoglie una corta respinta della difesa pianigiana e dal limite dell'area calcia alto sulla traversa. Al 39' Provazza, sempre per gli amaranto, ha la più ghiotta occasione per sbloccare il risultato, su capovolgimento di fronte, in seguito a una palla persa sulla trequarti da Vasil, si insinua in area e da posizione defilata mira all'angolino basso opposto mancandolo per questione di centimetri. Si va al riposo a reti inviolate.

Secondo tempo

Gli amaranto entrano in campo con un altro piglio sospinti dall'incitamento della curva sud. Dopo un forcing iniziale, all'8' Perri, imbeccato con un traversone, sopraggiunge in area a fari spenti, e in tuffo di testa non dà scampo a Lando, siglando la rete dell'1 a 0. La Gioiese arretra il baricentro. Con gli attaccanti leggeri non riesce a tenere palla alta e fatica a far respirare la difesa. Cozza per ovviare a questa difficoltà al 10' inserisce Sanchez, prima punta ben strutturata fisicamente. Al 14' su una lunga rimessa laterale di Chan, simile a un calcio d'angolo, Barillá sorprende i difensori viola e di testa manda fuori di poco. Al 25' Parodi, dopo un batti e ribatti, si ritrova tra i piedi in area piccola la palla del raddoppio, ma la ciabatta fuori.

La Gioiese riemerge al 28' con il nuovo entrato Sanchez che, in area, da buona posizione calcia fuori in diagonale. È il preludio del gol ospite. Al 30' Vasil, con un ottimo tiro ad incrociare trafigge il portiere di casa, mandando in visibilio i tifosi di Gioia Tauro assiepati in curva nord. La partita sembra scivolare verso il pareggio. L'arbitro assegna 5 minuti di recupero, e al 47' Zanchi, servito in area, sfruttando un’indecisione della retroguardia pianigiana, fa esplodere di gioia lo stadio con un tiro imparabile di prima intenzione sotto l'incrocio opposto. La gara finisce da lì a poco, con le squadre sotto le rispettive curve a prendere gli applausi dei propri tifosi.

La Lfa Reggio Calabria continua il percorso nel campionato di Serie D. Mister Trocini ha ancora da lavorare per portare il club ad ambire a categorie superiori, com’è logico che sia per una piazza così importante e abituata a palcoscenici di primo piano a livello nazionale. Per la Gioiese, in ogni caso, è una giornata dove si sono visti segnali positivi da cui ripartire per il rush finale del campionato. Mister Ciccio Cozza, potrà contare, su calciatori di buona qualità messi a disposizione dalla nuova società e sul calore dei propri tifosi, i quali oggi sono accorsi in centinaia in treno e con mezzi propri per sostenere la squadra.

Il tabellino

Lfa Reggio Calabria - Gioiese 2-1

LFA REGGIO CALABRIA : Martinez; Parodi, Adejo, Cham; Martiner, Mungo, Barillà, Perri, Porcino; Provazza, Bolzicco. A disposizione: Velcea, Kremenovic, Ingegneri, Zanchi, Belpanno, Zucco, Lika, Renelus, Rana. Allenatore: Trocini

GIOIESE: Lando, Faye, Chazarreta, Poli, Oliveira, Montefusco, Elia, Zamani, Vasil, Teliz, Titizian. A disposizione: Toscano, Smith, Gorshidian, Mandaglio Maressa, Messaggi, Latella, Guerrisi, Faye, Sanchez. Allenatore: Cozza

Arbitro: Saccà di Messina; assistenti: Minutoli – Reitano.

Marcatori: 53’ st Perri (R, 75’ st Vasil (G), 92’ st Zanchi (R)

Note: Giornata di sole, terreno in perfette condizioni, Spettatori 4.000 di cui circa 300 provenienti da Gioia Tauro.