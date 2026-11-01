I neroarancio, reduci dal blitz di Omegna, affrontano la Rimadesio nella sesta giornata. L'obiettivo della squadra di coach Carrea è dare continuità e sbloccarsi finalmente anche davanti al pubblico amico

La Myenergy Reggio Calabria si appresta a tornare sul parquet del PalaCalafiore. Oggi pomeriggio, con palla a due alle ore 18, i neroarancio affronteranno la Rimadesio Desio nella sfida valida per la sesta giornata del campionato di Serie B Nazionale Old Wild West. Un appuntamento cruciale nel percorso della Viola, chiamata a capitalizzare l'ottimo ruolino di marcia esterno per sbloccarsi anche tra le mura amiche.

La formazione guidata da coach Michele Carrea si presenta all'incontro con il morale alto dopo il prezioso successo conquistato sul campo della Paffoni Fulgor Omegna. Si tratta della terza vittoria consecutiva in trasferta per i reggini, un filotto che ha proiettato la squadra a quota sei punti in classifica. L'imperativo adesso è invertire il trend casalingo e regalare la prima gioia stagionale ai propri tifosi.

Dall'altra parte del campo ci sarà una Rimadesio Desio agguerrita e determinata a interrompere una striscia negativa di tre sconfitte consecutive. La compagine lombarda, sotto la guida di coach Daniele Quilici, si trova attualmente a quota quattro punti in classifica, raccolti grazie ai due successi inaugurali contro Fiorenzuola e Piazza Armerina.

Il roster di Desio si preannuncia competitivo e ricco di insidie: il principale punto di riferimento offensivo è Morgan Rashad, ben coadiuvato da Riccardo Rota. I lombardi possono inoltre fare affidamento sull’esperienza di Stefano Elli, sui centimetri sotto canestro di Lorenzo Leoni e sul solido apporto garantito da Kissima Diambo e Giarelli.

Per portare a casa i due punti, la Myenergy dovrà disputare una gara di grande intensità difensiva, mostrando massima lucidità nella gestione dei possessi e continuità nell’arco di tutti i quaranta minuti di gioco. La sfida, tra l'altro, evoca un fascino antico e richiama pagine storiche della pallacanestro italiana, quando Viola e Desio si incrociavano sui palcoscenici della massima serie.