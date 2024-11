La Calabria si prepara a ospitare una Nazionale di calcio, per la precisione le Azzurre dell'Under 17, impegnate nella prima fase di qualificazione ai prossimi Europei. Saranno lo stadio 'San Vito-Gigi Marulla' e lo stadio 'Real Cosenza' a ospitare il Round 1 di qualificazione all'Europeo Under 17 Femminile. Appuntamento dal 9 al 15 ottobre, con l'Italia che affronterà la Slovenia (lunedì 9), le campionesse d'Europa della Francia (giovedì 12) e la Scozia (domenica 15). Le ragazze di Jacopo Leandri, che hanno disputato un torneo amichevole di preparazione in Portogallo contro le padrone di casa, la Danimarca e il Galles, giocheranno le tre gare al 'San Vito-Marulla' (quella contro la Francia sarà trasmessa in diretta su RaiSport, quelle contro Slovenia e Scozia andranno invece in onda su figc.it).

Una settimana di Azzurro in Calabria

Cosenza ha già ospitato la Nazionale A maschile nel 1967 (contro Cipro in una sfida di qualificazione all'Europeo), l'Under 21 nel 1985 e nel 1988 (due test amichevoli contro Spagna e Malta) e la Nazionale A femminile, che nel 1996 sconfisse 2-1 l'Inghilterra in una partita di qualificazione all'Europeo. Sarà inoltre una settimana a tinte Azzurre in Calabria: venerdì 13 ottobre, infatti, la Nazionale Under 20 maschile disputerà allo stadio 'Nicola Ceravolo' di Catanzaro la partita di Elite League contro la Polonia.

Il regolamento

La Lega A delle qualificazioni all'Europeo Under 17 femminile comprende 28 squadre. Sono previsti sette gironi sotto forma di mini tornei in sede unica: le quarte classificate di ciascun girone retrocederanno in Lega B per il secondo turno 2023-24, mentre le altre posizioni decideranno le teste di serie della Lega A per il Round 2, in programma a marzo. Il secondo turno della Lega A deciderà le sette squadre che raggiungeranno la Svezia alla fase finale (5-18 maggio 2024), che fungerà anche da qualificazioni UEFA per la Coppa del Mondo FIFA Under 17 femminile nella Repubblica Dominicana.



Nella scorsa stagione, l'Under 17 femminile guidata da Jacopo Leandri superò la prima fase di qualificazione giocata in Italia (Emilia-Romagna) piazzandosi terza in un girone che comprendeva anche Francia, Islanda e Svizzera: stessa posizione raggiunta anche nel Round 2 giocato in Francia contro Francia, Irlanda e Kosovo. Piazzamento, questo, che ha consentito all'Italia di restare in Lega A.

Il calendario del Gruppo A3 (9-15 ottobre 2023)

Prima giornata (9 ottobre)

Ore 11: Francia-Scozia (stadio ‘Real Cosenza')

Ore 16: ITALIA-Slovenia (stadio ‘San Vito-Gigi Marulla’, diretta streaming sul sito FIGC)



Seconda giornata (12 ottobre)

Ore 11: Slovenia-Scozia (stadio ‘Real Cosenza')

Ore 17: Francia-ITALIA (stadio ‘San Vito-Gigi Marulla’, diretta RaiSport)



Terza giornata (15 ottobre)

Ore 11: Slovenia-Francia (stadio ‘Real Cosenza')

Ore 11: Scozia-ITALIA (stadio ‘San Vito-Gigi Marulla’, diretta streaming sul sito FIGC)