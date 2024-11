Dopo l'entusiasmante vittoria (4-0) di lunedì contro la Slovenia, la Nazionale italiana under 17 femminile è pronta a sfidare le campionesse d'Europa della Francia. La seconda partita del Round 1 di qualificazione all'Europeo, in corso in questi giorni a Cosenza (tra il San Vito-Gigi Marulla e il Real Cosenza), è in programma giovedì 12 ottobre alle ore 17 (diretta RaiSport).

La gara sarà presentata domani, mercoledì 11, alle 11, in una conferenza stampa che si svolgerà alla delegazione Lnd di Cosenza all'interno dello stadio San Vito-Marulla, alla presenza del sindaco di Cosenza Franz Caruso, del presidente del CR Calabria Saverio Mirarchi, del coordinatore delle Nazionali giovanili femminili Enrico Sbardella, dell'allenatore della Nazionale under 17 femminile Jacopo Leandri e del capitano Arianna Pieri.