Manca ancora l'ufficialità, ma il percorso sembra definito. L'ufficialità a fine novembre

La Locride si colora di rosa. Manca ancora il crisma dell’ufficialità ma una tappa del prossimo Giro d’Italia partirà da Roccella Jonica. La data da segnare in rosso sul calendario è quella dell’11 maggio per la settima frazione che dalla cittadina bandiera blu porterà la carovana fino a Santa Maria del Cedro, in provincia di Cosenza. L’indomani i corridori ripartiranno da Praia a Mare, con arrivo previsto a Montevergine di Mercogliano. Nei giorni scorsi gli emissari di Rcs hanno effettuato un sopralluogo sul percorso, dal chilometraggio ancora incerto. La presentazione ufficiale del Giro, che scatterà da Gerusalemme, è prevista il prossimo 29 novembre.