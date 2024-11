La OmiFer Palmi, dopo un match avvincente, porta in Calabria un trofeo di livello nazionale, conquistando la “Del Monte” Coppa Italia di Serie A3, battendo in finale 3-1 fuori casa la Smartsystem Fano al Palasport Allende di Fano completamente esaurito in ogni ordine di posti. Orgoglio per tutta la città di Palmi e per la Calabria che vede un proprio team imporsi in una competizione molto importante.

Il match è durato circa due ore e mezzo, in cui gli uomini di coach Porcino hanno duellato palla su palla davanti a un pubblico caldissimo che incitava i beniamini locali. Palmi si aggiudica i primi due parziali 25-27, 21-25, e dopo aver perso il terzo set ai vantaggi 34-32, trova la forza per imporsi nel quarto set 16-25, e fare suo il trofeo.

La Pallavolo "Franco Tigano" di Palmi nasce nel luglio 2018 con lo scopo di educare i giovani attraverso un percorso di crescita nel mondo della pallavolo. Nello stesso anno la società decide di prendere parte al campionato di Serie B maschile e si classifica prima nel girone accedendo così ai playoff promozione. Nello scontro decisivo per il salto di categoria, Palmi si impone su Taranto vincendo due match su due, conquistando così -per la prima volta nella storia della pallavolo palmese- la promozione in un campionato di serie A maschile. Da allora il club battaglia per conquistare il salto di categoria in A2.

La conquista della “Del Monte” Coppa Italia A3 è un risultato prestigioso per la squadra di Palmi, che alza al cielo il primo trofeo della sua storia. È la realizzazione di un autentico sogno per la formazione calabrese. Grazie a questa affermazione il team si qualifica alla Del Monte Supercoppa, in programma il prossimo 30 marzo contro la squadra che avrà realizzato più punti al termine della Regular Season.