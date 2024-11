Il gruppo guidato da coach Radici ha adesso una settimana di tempo per preparare al meglio il prossimo incontro che si terrà domenica prossima in casa

Nella Gara 1 dei quarti di finale dei Play Off A3 Credem Banca disputata oggi alle ore 18 alla Spes Arena di Belluno, la OmiFer Palmi è stata sconfitta 3-1 contro il Belluno Volley. È stata una gara complicata, in cui si sono affrontate due formazioni forti, composte da giocatori di tutto rispetto.

OmiFer Palmi è regina di coppe avendo conquistato in stagione la Coppa Italia e la Supercoppa di A3, il Belluno Volley dal canto suo è un team esperto arrivato secondo nel proprio girone nella regular season. I primi due set della gara odierna sono stati vinti dai veneti 25-18 e 25-22, il terzo set è andato ai vantaggi, con i pianigiani che l’hanno spuntata 32-34, nell’ultimo set il Belluno si è imposto 25-17, facendo proprio il match.

Il passaggio del turno si gioca al meglio di tre sfide.

Il secondo atto si disputerà in Calabria, domenica 21 alle ore 18 al palasport “Mimmo Surace” di Palmi. Se i gialloblù dovessero vincere, poi, per l’eventuale gara decisiva si dovrebbe ritornare in Veneto mercoledì 24.

Il gruppo guidato da coach Radici adesso avrà una settimana per preparare nei dettagli l’incontro di domenica prossima. Sarà una battaglia sportiva, in cui il pubblico di casa avrà, come sempre, un ruolo fondamentale per sospingere i propri beniamini verso il successo, per continuare a sperare di approdare in SerieA2.