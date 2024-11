Avvio non semplice per i gialloblù nel difficile torneo nazionale. Nelle prime tre gare la compagine del patron Pino Carbone non è riuscita a sbloccarsi ma ha raccolto applausi che fanno ben sperare. Si proverà a conquistare la vittoria domenica al PalaSurace

Avvio non semplice nel campionato di Serie A2 di pallavolo maschile per la matricola Franco Tigano OmiFer Palmi. Nelle prime tre gare, che hanno sancito lo storico esordio nel difficile torneo nazionale, la compagine guidata dal patron Pino Carbone non ha raccolto nessun punto, ma tanti applausi che comunque fanno ben sperare. Il sodalizio ha lavorato intensamente sul mercato per costruire una squadra competitiva. Tra conferme importanti e nuovi innesti, l'allenatore Andrea Radici si ritrova a gestire un gruppo equilibrato fatto di esperienza e gioventù. Adesso il compito è mettersi alle spalle il passato e trovare le soluzioni per esprimere il proprio potenziale.

Capitan Carmelo Gitto e compagni proveranno a smuovere la classifica già dal prossimo impegno casalingo in programma domenica 27 ottobre alle ore 16 al PalaSurace di Palmi. I gialloblù sfideranno la formazione Banca Macerata Fisiomed davanti al pubblico amico, che potrà incitare i propri beniamini nel tentativo di conquistare la prima vittoria nel campionato Serie A2 Credem Banca.