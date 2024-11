Continua il positivo cammino della Palmese che, dopo il pari di Rende, ritrova la via della vittoria battendo il Bocale al termine di una sfida sicuramente vivace e che ha regalato ben cinque gol. Un primo tempo a dir poco superlativo fatto dai padroni di casa che chiudono addirittura con il parziale di 3-0.

Subito due gol nei primi sette minuti con Tsampourakis (dopo sessanta secondi) e Aristoteles Romero mentre, alla mezz'ora, è Lavilla a timbrare il tris. Di Maesano e Nicolau le reti che alimentano la speranza biancorossa, ma il punteggio non cambierà.

Le parole di Zito

Sul match, ai microfoni ufficiali del club, si è espresso mister Zito che proprio soddisfatto non è: «Abbiamo iniziato bene e con un ottimo approccio, ma era il minimo dopo la prestazione indecorosa di mercoledì al cospetto di un pubblico encomiabile. Sicuramente il primo tempo è stato scoppiettante e i tifosi si sono divertiti, anche perché abbiamo trovato i tre gol, senza dimenticare le altre occasioni create. Poi, come spesso accade nella testa dei giocatori, si pensa di poter gestire il risultato e io questa parola l'ho proprio bannata dallo spogliatoio. Noi non dobbiamo gestire a proporre gioco, solo così saremo in grado di dare fastidio a tutti».

L'allenatore dei neroverdi continua: «Giocavamo contro una squadra di spessore e lo ha dimostrato nel secondo tempo. Loro hanno alzato il baricentro e ci hanno messo in difficoltà. Non commento le decisioni sui rigori ma solo il fatto che stavamo rischiando di compromettere una prestazione di alto livello e costruita nel primo tempo».