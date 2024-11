Il tecnico neroverde non è soddisfatto: «Se il nostro spessore di gioco è questo, allora non andremo lontano»

La Palmese mantiene fede al pronostico della vigilia e batte il San Luca nell'undicesimo turno del campionato di Eccellenza. La formazione neroverde vince 3-1 in rimonta e allunga a cinque la striscia di risultati utili consecutivi. Partita come detto, che si è complicata fin da subito a causa del clamoroso gol a freddo, dopo pochi secondi, da parte degli ospiti che ribadiscono in rete un traversone rasoterra e chiudendo addirittura il primo tempo sotto.

Nella ripresa però i ragazzi di Zito fanno valere la superiorità tecnico/tattica e prima la riprendono con Lavilla (complice anche una deviazione) e poi completano il sorpasso alla mezz'ora con Andreano con un gran bel tiro dalla distanza. Nel recupero il definitivo tris siglato da Tsampourakis dopo un gran lavoro di Molvadgaard.

Zito si tiene solo il risultato

Vittoria e tre punti, certo, ma mister Zito salva solo questo. Il tecnico neroverde, infatti, si è espresso a fine gara ai microfoni ufficiali del club ribadendo come la vittoria sia alquanto ingannevole: «Ci teniamo il risultato ma, per il resto, posso dire che è stata la partita più negativa di questa stagione sia per atteggiamento che per qualità degli aspetti tecnici. Anche sotto l'aspetto della corsa gli avversari sembravano di più e, nelle situazioni che erano facili e scontate, riuscivamo a metterci nei guai da soli. Nel calcio dei grandi conta il risultato, certo, e noi ce lo prendiamo ma da martedì si cambia registro».

E ancora: «Nella ripresa abbiamo fatto il classico gioco d'assalto e, in queste circostanze, siamo almeno stati più vogliosi di vincere il duello fisico. Io devo analizzare ogni dettaglio e se questo è il nostro spessore di gioco non risaliremo la china. Devo anche dire che per quello che avevo visto in settimana qualche preoccupazione ce l'avevo». per la Palmese adesso la lunga trasferta in casa del Castrovillari.