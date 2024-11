La prima giornata del campionato di Eccellenza calabrese ha visto la Palmese espugnare di misura il campo della Morrone. Tre punti importanti per la formazione reggina, allenata da Giuseppe Crucitti, che servono ai neroverdi per iniziare al meglio il torneo 2023-2024. A mettere la firma sul gol vittoria il centrocampista offensivo, classe 1999, Christian Lavecchia.

«Ovviamente vincere fa sempre piacere e fare gol per la squadra della mia città altrettanto - ha affermato Lavecchia al nostro network -. A me però interessa che la squadra sia ben quadrata e consapevole dei propri mezzi». La prima rete stagionale merita anche una dedica speciale: «Questo gol è dedicato alla mia famiglia, in particolare a mio padre che mi guarda e mi segue da lassù e alla mia fidanzata Aurora»

Nato nelle giovanili del Catania per poi militarne nel Tivoli e ancora con Acri, Scalea e lo scorso anno con lo Stilomonasterace, il calciatore nato a Palmi ha accolto con tanta soddisfazione la rete in casa della Morrone: «Sono molto felice perché era un gol che mi mancava da tanto - dice -, mi da tanta fiducia a livello morale. Spero di ripetermi».

Secondo il centrocampista dei neroverdi «quest'anno l'Eccellenza è un campionato con molte squadre ben attrezzate per fare bene e per conquistare il salto di categoria. Noi - continua Lavecchia - ce la metteremo tutta per dare fastidio alle più blasonate e arrivare più in alto possibile. Nel calcio mai dire mai».