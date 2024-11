Nessuna vittoria e zero gol nelle ultime due gare di campionato per la Palmese che ieri, davanti ai propri tifosi, cede il passo alla Vigor Lamezia per 0-3. Risultato forse un po' severo per i neroverdi che, almeno per un'ora effettiva di gioco (intorno al sessantesimo) hanno giocato una partita alla pari dei vigorini. Il match, infatti, si è messo in salita dopo il calcio di punizione di Curcio, autore del momentaneo 0-1 e poi, da lì, la squadra di mister Zito ha forse perso smalto e concedendo prima il raddoppio con Spanò (ancora su calcio piazzato) e poi il tris a tempo scaduto a firma di Padin.

Decisivi gli episodi

Nel post gara mister Zito si è espresso ai microfoni ufficiali del club per fornire una sua analisi della partita: «Inizio dal risultato, secondo me condizionato da un episodio perché, almeno fino al sessantesimo minuto, onestamente la partita era in perfetto equilibrio e, anzi, avevamo messo la Vigor Lamezia in una situazione in cui non poteva farci male e, inoltre, non aveva ancora calciato in porta. Insomma, era un tipo di partita che poteva essere sbloccata solo da un episodio o da un singolo e così è stato. Fino a quel momento non ho nulla da rimproverare ai miei ragazzi, poi è arrivata quella punizione di Curcio che, a parte il merito del giocatore, poteva e doveva essere gestita meglio dalla nostra difesa. Da quel momento la partita si è messa in salita e abbiamo peso di lucidità».

E ancora: «Nella prima ora di gioco non si è vista differenza di gioco o di idee tra le due formazioni. La Vigor Lamezia non ci è stata così superiore come può dire il risultato, ma è un periodo in cui ci gira tutto storto». Nel prossimo turno la Palmese è chiamata alla difficile trasferta di Paola, contro la Paolana.