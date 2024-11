A decidere il match è stato il centravanti Attilio Angotti, in gol a pochi minuti dal termine. Ecco le parole del tecnico ai microfoni del nostro network

La Paolana fa la voce grossa. Il club bianco/azzurro, nell'ottavo turno del campionato di Eccellenza, vince anche contro il Bocale e infila il suo quinto risultato utile consecutivo e, soprattutto, la sua terza vittoria di fila in casa. Contro i biancorossi però la partita non è di quelle semplice dal momento che il match è rimasto inchiodato sullo 0-0 fino ai minuti di recupero.

Padroni di casa che comunque sono andati più volte vicini al gol, come quello annullato ad Angotti per presunto offside. Lo stesso centravanti per, a tempo quasi scaduto, a bomber quale è regala tre punti pesantissimi ai suoi compagni. Paolana che, peraltro, nelle ultime cinque gare ha subito solo un gol (quello contro l'Isola Capo Rizzuto).

Soddisfatto De Domenico

Ecco l'analisi di mister Biagio de Domenico, ai nostri microfoni: «Abbiamo fatto una buona gara dal punto di vista della prestazione, costruendo tanto gioco ma, sia nel primo che nel secondo tempo, ci è mancato l'ultimo spunto che ci permettesse di sbloccare il match. Abbiamo concesso forse una sola vera e propria occasione al Bocale ma noi possiamo recriminare per una rete annullata ad Angotti per presunto fuorigioco. Si sa che, quando giochi contro queste squadre organizzate e che conoscono la categoria diventano fondamentali gli episodi, e no siamo stati bravi proprio ad approfittare di quello che ci è capitato».

E ancora: «Cinque risultati utili di fila e con la miglior difesa del campionato insieme alla Vigor Lamezia, segno di grande solidità ma soprattutto che siamo una squadra che sa difendere in undici e, soprattutto, che sa soffrire. Dalla nostra abbiamo l'esperienza e dunque sappiamo quando essere sfrontati e quando, invece, bisogna vivere di momenti». Per la Paolana adesso testa alla difficile trasferta in casa del Brancaleone.