VIDEO | I lupi del futsal battono la Vinumitaly Petrarca nell’ultima giornata del campionato di Serie A e giocheranno il ritorno dei play-out al PalaCosentia. In A2 pari combattuto tra i reggini e gli abruzzesi nei quarti dei play-off: si decide tutto al ritorno

Una vittoria preziosa per affrontare con più fiducia i playout. Nell’ultima giornata della Serie A di calcio a 5, la Pirossigeno Cosenza ha espugnato con il punteggio di 5-3 la Palestra Gozzano di Padova, casa della Vinumitaly Petrarca, al termine di un match avvincente e combattuto. A decidere la sfida, nella seconda metà della ripresa, le reti di Gabriel e Jefferson, che hanno regalato ai rossoblù tre punti fondamentali.

Grazie a questo successo – il secondo consecutivo dopo l’impresa casalinga contro l’L84 – i ragazzi di Daniel Ibanes hanno scavalcato proprio i veneti in classifica, conquistando così il quartultimo posto. Una posizione strategica, che garantisce di giocare in casa il ritorno dello spareggio salvezza, in programma sabato 7 giugno al PalaCosentia.

Il primo atto della sfida si giocherà invece sabato 31 maggio sul campo della Vinumitaly Petrarca. I lupi del futsal puntano a completare un ottimo finale di stagione con la seconda salvezza consecutiva nella massima serie.

Nel frattempo, in Serie A2, è già andata in scena l’andata dei quarti di finale playoff per la Polisportiva Futura di Reggio Calabria. Dopo aver chiuso la regular season con un eccellente quinto posto, la squadra guidata dal duo Honorio-Martino ha ospitato al Palattinà l’Academy Pescara, seconda forza del girone.

Una gara giocata con grande intensità dai reggini, capaci di portarsi sul 2-0 grazie ai gol di Honorio e Pizetta. Ma la risposta degli abruzzesi non si è fatta attendere: Masi e Marrazzo hanno ristabilito l’equilibrio, chiudendo la partita sul 2-2.

Un risultato che lascia tutto aperto in vista del ritorno, in programma sabato alle ore 16:00 di sabato 24 maggio al Palarigopiano di Pescara. La Futura può ancora credere nell’impresa e continua a coltivare il sogno della promozione.