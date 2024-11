Il primo cittadino: «Questa vittoria vorrei dedicarla ai tecnici, agli operai, a tutti professionisti che hanno sgobbato anche sotto il sole che picchiava a 40 gradi per finire lavori molto più complessi di quanto si possa immaginare. Forse è troppo presto per sognare, ma sognare non costa nulla»

«Una notte da sogno. Il Catanzaro che torna nella sua casa e vola al secondo posto dopo tre giornate. Una grande emozione, un grande orgoglio avere consegnato uno stadio perfettamente omologato per la serie B. Grazie alla Regione per i soldi, ma noi ce l'abbiamo messa tutta. Questa vittoria, me lo consentiranno il presidente Noto e mister Vivarini, vorrei dedicarla ai tecnici, agli operai, a tutti professionisti che hanno sgobbato anche sotto il sole che picchiava a 40 gradi per finire lavori molto più complessi di quanto si possa immaginare. Forse è troppo presto per sognare, ma sognare non costa nulla». Lo afferma il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita in un post che, è scritto in una nota, «sta letteralmente spopolando sui social».

«Sul solo Facebook, in questo momento - prosegue la nota - il post viaggia spedito verso i 2000 like ma anche le altre piattaforme non sono da meno ed è molto plausibile che l'ondata di consenso continuerà nelle prossime ore. Del resto, quello di ieri sera è stato uno spettacolo nello spettacolo, con le Aquile che hanno dimostrato carattere e determinazione e uno stadio il cui colpo d'occhio, tra lavori di adeguamento e la variopinta straordinaria tifoseria, ha regalato emozioni pure».