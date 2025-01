Torna a vincere la Pro Pellaro che, nell'anticipo del diciottesimo turno del campionato di Promozione (girone B) sbanca il campo del Val Gallico e ottiene tre punti pesantissimi in ottica alta classifica. I bianconeri vincono e convincono nel campo di una delle pretendenti alla vittoria finale del torneo, riagguantando così la zona play off.

Una prestazione maiuscola per i ragazzi di mister Verbaro che chiudono la pratica nella prima frazione. Prima il gol di Nocera che sblocca il match e poi lo sfortunato autogol di Robaina che indirizza l'inerzia della gara. Nella ripresa padroni di casa in dieci per l'espulsione di Iacono.

Le parole di mister Verbaro

Nel post gara, intervistato ai nostri microfoni, si è espresso il tecnico bianconero, Giuseppe Verbaro: «Oggi è stata una Pro Pellaro perfetta in tutti i reparti, peraltro in un terreno difficile come quello del Val Gallico, squadra che ad agosto è stata costruita per vincere il campionato. Noi siamo stati bravissimi a bloccarli e, con le ripartenze, abbiamo cercato di fare male».

Una sola vittoria nelle ultime quattro partite ma a chiamarlo periodo opaco Verbaro non ci sta: «Abbiamo vinto a Guardavalle, ma nelle altre ci è mancato solamente il risultato. In quella contro il Bianco, per esempio, avevamo trovato il gol del 4-3 ma l'arbitro si è inventato una simulazione, annullandolo. Quei tre punti li rimpiangiamo». I play off comunque non sono un miraggio e il tecnico bianconero ne è consapevole: «Noi ci crediamo. Certo, siamo la sorpresa del torneo, poiché abbiamo costruito la squadra per raggiungere la salvezza, ma adesso ci troviamo lì e vogliamo provarci consapevoli che, rispetto alle altre squadre, la Pro Pellaro non è stata costruita per tale traguardo».