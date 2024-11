Comincia a lasciare il segno anche lui. D’altronde uno come Gigi Le Piane è sicuramente un lusso per la categoria. E allora, nella preziosa vittoria dell’Altomonte nello scontro diretto con la DB Rossoblu Luzzi, eccolo ergersi a protagonista, con un gol, tante belle giocate e un rigore procurato. Inizia a carburare, insomma, Gigi Le Piane al comando della classifica di rendimento per quanto riguarda la 4ª giornata nel girone A di Promozione nella graduatoria redatta da Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese. È sceso di categoria per sposare il progetto dell’Altomonte, squadra che si candida così a disputare un torneo di alta classifica e che, con l’organico allestito, può giocarsi le sue chance di promozione. Per Gigi Le Piane sicuramente un buon avvio di campionato.

Nella giornata numero 4 arriva quindi la conferma di Alessandro Amendola: le fortune dell’Amantea sono legate al suo calciatore di maggiore estro e fantasia. Quindi sul podio troviamo la solidità di Michele Vitale, anche lui sceso di categoria, ma per sposare un altro progetto ambizioso, vale a dire quello del V.E. Rende.

A seguire nella Top Ten ci sono due calciatori del Sersale: si tratta di Scozzafava e Gaspar. La squadra giallorossa di Gabriele, sbancando il campo del Trebisacce, ha lanciato un chiaro segnale al campionato. Nella graduatoria dei migliori troviamo quindi ancora una volta la solidità dell’esperto difensore Carrozza della Rossanese. Quindi ecco il portiere Juan Boiero del Campora capolista, unica squadra ancora senza aver subito reti. A chiudere la Top Ten: Bilello del V.E. Rende, Franza dell’Altomonte e Guarino del Cotronei. La graduatoria generale verrà resa nota venerdì sera, nel corso della trasmissione Zona D in programma alle 22:30 su Lac Tv canale 11 del DDT (411 tivùsat e 820 di Sky).