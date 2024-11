Partirà sabato la Rappresentativa Under 17 alla volta della Sardegna per disputare la terza edizione del Trofeo “Benedetto Piras”, organizzato dal Comitato Regionale locale. Otto selezioni regionali, suddivise in due gironi: inserita nel gruppo B, la Calabria dovrà affrontare martedì il Piemonte, mercoledì la Sardegna e giovedì, per chiudere la prima fase, la Liguria. Nel girone A, invece, sono state inserite Lazio, Sicilia, Toscana e Umbria. Dopo la prima fase eliminatoria, le due prime classificate di ogni gruppo disputeranno le gare di semifinale e, infine, le due che rimarranno in corsa si contenderanno il trofeo nella finale di venerdì 21 giugno a Castiadas.

Il Presidente Saverio Mirarchi: «Il Trofeo “Benedetto Piras”, giunto alla sua terza edizione, mantiene vivo e forte in tutti noi il ricordo dell’indimenticato Presidente del Comitato Regionale Sardegna e permette ai nostri ragazzi di confrontarsi e crescere con le sfide ai pari età delle altre selezioni regionali. Mai come in questa stagione, mi posso ritenere ampiamente soddisfatto di quanto fatto e di quanto dimostrato, anche con la positiva esperienza del Torneo delle Regioni C11 e C5 dai nostri giovani, ma soprattutto dalla grande mole di lavoro svolta da tutto il nostro staff, capitanato dal coordinatore Fiorino. Di conseguenza, in vista di questa nuova esperienza, desidero porgere un grande in bocca al lupo a tutte le Rappresentative ed a tutti i ragazzi selezionati, perché possa essere un trampolino di lancio per successi futuri».

Di seguito l’elenco dei convocati e lo staff

Manfredi Luigi (Acri Academy)

Gatto Marco (Bocale Calcio Admo)

Stella Antonio (Calcio Lamezia)

Gigliotti Giuseppe (Calcio Lamezia)

Perri Mattia (Calcio Lamezia)

Santaromita Villa Antonino (Digiesse Praiatortora)

Tolovan Roberto (Digiesse Praiatortora)

De Nuccio Gabriele (Gallico Catona fc)

Pugliese Samuel (Kennedy j.f. Aquile)

Daniele Marco (Kennedy j.f. Aquile)

Pizzari Gabriele (Kennedy j.f. Aquile)

Bianco Francesco (La Fenice Amaranto)

Chirico francesco Antonio (La Fenice Amaranto)

Martorano Giuseppe (La Fenice Amaranto)

De Luca Alessio (Morrone)

Salituro Vittorio (Morrone)

Boito Lucio (Rende Calcio 1968)

Tirotta Alessandro (Seles)

Olivieri Antonio (Sporting Corigliano)

Romano Francesco Michele (Vibonese)

Staff

Direttore Tecnico: Domenico Fiorino

Allenatore: Marco Scappatura

Collaboratore: Andrea Verrengia

Fisioterapista: Alessandro Viola

Il Programma

Martedì 17/06/2024 ore 17 PIEMONTE - CALABRIA a Cardedu (NU)

Mercoledì 18/06/2024 ore 17 SARDEGNA - CALABRIA a Castiadas (SU)

Giovedì 19/06/2024 ore 17 LIGURIA - CALABRIA a Settimo San Pietro (CA)

Semifinali 20/06/2024

Vincente Girone A - 2° Classificata Girone B a Castiadas (SU)

Vincente Girone B - 2° Classificata Girone A a Villasimius (SU)

Finale 21/06/2024 a Castiadas (SU)