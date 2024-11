Una bella giornata di sport nel ricordo di chi per lo sport ha speso una vita. A Diamante, ieri, si è voluto ricordare il professore Ciro Cosenza organizzando una gara amichevole tra le Rappresentative Under 19 di Calabria e Campania. La mattina l’incontro presso la casa comunale con il sindaco Ernesto Magorno ed il suo vice Giuseppe Pascale ad accogliere le delegazioni delle due selezioni, i familiari del professore Cosenza ed i presidenti dei comitati Calabria e Campania, Saverio Mirarchi e Carmine Zigarelli.

Nel pomeriggio la gara tra le due selezioni che ha visto prevalere i ragazzi di mister Scorrano per due reti ad una, con tutte realizzate nella prima frazione di gioco. Vantaggio della Calabria grazie ad un rigore trasformato da Furiato, pari per i ragazzi di mister Savino con Longobardi che su piazzato, dal limite, trova l’incrocio. Il nuovo vantaggio per la Calabria viene realizzato da Silvagni che finalizza una bella azione conclusasi con l’ottimo assist di Matacera. Nella ripresa le due formazioni abbassano i ritmi e nemmeno le rotazioni effettuate dai tecnici determinano cambiamenti nel risultato. Il triplice fischio del signor Izzo della sezione di Paola (assistenti Genovese e Vommaro) regala alla Calabria una vittoria che fa morale in vista dei prossimi impegni programmati per preparare al meglio il Torneo delle Regioni 2024 che prenderà il via fra un mese esatto.

Il tabellino

Calabria U19 – Campania U19 2-1 (2-1)

Calabria: Curra, Matacera, Marino, Tutino, Meskar, Calabro, Politano, Furiato, Silvagni, Michelli, Scarcella. A disp.: Mileto, Grosso, Frasson, Picone, Sarpa, Billetta, Costanzo, Mollo, Mazzone. All.: Sig. Scorrano

Campania: Senatore, Pulcinaro, Capozzoli, Robustelli, Dello Russo, Bove, Fisio, Califano, Longobardi, Di Meglio, Manzi. A disp.: Gaglione, Del Percio, Marotta, Amarante, Romano, Andolfo, Lauri, Capone. All.:; Sig. Savino

Arbitro: SIg. Izzo (Sez. Paola) Assistenti: Sigg.ri Genovese e Vommaro (Sez. Paola)

Reti: Furiato (C) al 15’pt (r), Longobardi (CAM) al 22’pt, Silvagni (C) al 40’pt