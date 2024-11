Secondo colpo di mercato per la Reggina. Dall’Udinese arriva in prestito il diciannovenne difensore albanese Tom Syku. Amaranto vicini all’ingaggio dell’attaccante Masini

REGGIO CALABRIA - In attesa del calcio giocato, in Lega Pro continua ad impazzare il calciomercato. Tra le calabresi è la Reggina la squadra più attiva. Gli amaranto hanno piazzato proprio nelle ultime ore il secondo colpo. Dall’Udinese arriva infatti in prestito in riva allo Stretto l’albanese Tom Syku, difensore centrale, classe ’95, già nel girone delle nazionali giovanili del suo paese. Si tratta di un prospetto interessante che va a rafforzare il parco degli under a disposizione di Ciccio Cozza.

Obiettivo Masini. Nel frattempo è ufficiale il passaggio di Maicon al Livorno. Nelle casse della Reggina entrano 450mila euro. Soldi freschi da investire sul mercato per potenziare l’organico. L’obiettivo numero uno sembra essere Simone Masini. L’ex attaccante del Catanzaro, reduce da una buona stagione a Mantova, sarebbe in dirittura d’arrivo. Il suo nome è ai primi posti nella lista della spesa che Cozza ha consegnato al presidente Lillo Foti. Per l’attacco piace anche il milanista Zigoni, una pista particolarmente battuta e da seguire con attenzione.

Altre trattative. Oltre la Reggina, ecco qualche flash dalla Lega Pro e dalla serie D. Hanno trovato una sistemazione due ex lametini. Il portiere Francesco Forte sta per firmare con l’Aversa Normanna mentre l’attaccante Zampaglione è già a lavoro con la Viterbese. (mf)