La Reggina non inciampa: l’ultima dell’anno regala ai tifosi amaranto un Natale un po’ più tranquillo. Porcino decide con una doppietta il match contro la Sancataldese, mai realmente in partita. Gli amaranto rimangono a -7 dalla vetta, ma rosicchiano due punti alla Scafatese. Ricordiamo che Barillà e compagni dovranno recuperare il 15 gennaio la partita contro il Castrum Favara.

La cronaca del match

Trocini schiera il consueto 4-3-3 con Lagonigro in porta, protetto dal quartetto difensivo formato da Giuliodori (preferito a Vesprini), Adejo, Girasole e Ndoye. A centrocampo fuori a sorpresa Salandria e Forciniti, dentro Porcino e il ristabilito Laaribi, mentre in attacco Provazza e Curiale vincono il ballottaggio con Grillo e Barranco per affiancare Ragusa.

Pronti via e la Reggina è già in vantaggio: bella azione manovrata degli amaranto, con Ndoye che arriva al limite e serve Porcino, bravo a freddare Dolenti. Simile il raddoppio, nemmeno dieci minuti più tardi: cambia l’assistman, Barillà, ma non il marcatore. Antonio Porcino sigla la doppietta personale.

Lagonigro mai impegnato nel corso della prima frazione, Reggina in totale controllo. Amaranto vicini al terzo goal nel finale di tempo: sassata di Barillà, ma Dolenti è bravo a deviare in angolo.

Secondo tempo avaro di emozioni: la Sancataldese fatica a reagire, la Reggina abbassa i ritmi e controlla. Scuote il match Paolo Grillo, che salta due avversari e mette un gran pallone in mezzo: non ci arriva per pochissimo Barranco. È l’ultima occasione del match: termina 2-0 per gli amaranto.

IL TABELLINO

REGGINA (4-3-3): Lagonigro; Giuliodori, Girasole, Adejo, Ndoye; Porcino (86’ Urso), Laaribi, Barillà (75’ Forciniti); Provazza (62’ Grillo), Curiale (58’ Barranco), Ragusa (83’ Cham). A disposizione: Martinez, Salandria, Cham, Barranco, Urso, Vesprini, Forciniti, Grillo, Perri. All. Trocini

SANCATALDESE (3-5-2): Dolenti, Pisciotta, Paladini, Cappello (67’ Etchegoyen); Blaze, Sottile (78’ Calabrese), Germano (46’ Terrana), Tedesco, Suarez (89’ Viscuso), Montaperto (58’ Catania), Bonilla. A disposizione: La Cagnina, Tutino, Terrana, Pedalino, Calabrese, Etchegoyen, Zouine, Viscusom Catania. All. Pidatella

Arbitro: Filippo Balducci di Empoli. Assistenti: Daniele Nesi e Michele Poneti di Firenze

Marcatori: 8’ Porcino (R), 19’ Porcino (R)

Ammoniti: 45’ Paladini (S), 47’ Sottile (S), 49’ Curiale (R), 85’ Ndoye (R). Recupero: 1’ pt, 5’ st