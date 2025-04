Crederci fino alla fine: è questo il mantra della Reggina targata Bruno Trocini. I quattro punti di distanza dal Siracusa capolista non sono pochi, ma neppure un ostacolo insormontabile. A maggior ragione se Barillà e compagni dovessero superare anche l’ostacolo Pompei: in quel caso, si aprirebbe uno scenario interessantissimo, con l’occasione irripetibile della prossima settimana. Una vittoria contro la Nissa, infatti, potrebbe ridurre il distacco dalla vetta a un solo punto.

Tutte ipotesi, certo, che dovranno però trovare concretezza sul campo. Uno spiraglio di speranza potrebbe arrivare anche dal “De Simone”, dove il Siracusa se la vedrà con una Scafatese determinata a ben figurare.

Nel frattempo, alle spalle, Sambiase e Vibonese vogliono tornare a conquistare i tre punti. Per entrambe si prospettano sfide toste: il Sambiase affronterà l’Enna, la Vibonese il Licata – due squadre in piena corsa salvezza. Ma un successo, per le calabresi, significherebbe quasi blindare un posto nei play off.

In fondo alla classifica, cerca punti pesanti anche il Locri, che al “Macrì” ospita il Sant’Agata per un vero e proprio scontro diretto: una gara da dentro o fuori.

La classifica

Siracusa 66

Reggina 62

Scafatese 53

Sambiase 50

Vibonese 46

Nissa 42

Paternò 39

Pompei 34

Igea Virtus 33

Ragusa 31

Castrum Favara 28

Sancataldese 28

Acireale 28

Enna 25

Locri 22

Licata 22

Sant’Agata 20