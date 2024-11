Reggio Calabria vive ore di attesa, palpitante, intensa. Una città intera attende la pronuncia del Tar sul ricorso presentato dalla Reggina per l'ammissione in Serie B, non concessa in queste settimane da Covisoc e Figc.

Il verdetto è vitale per le sorti della formazione amaranto, che si affida alla giustizia ordinaria per evitare la cancellazione dal calcio professionistico di una storia che dura da quasi 110 anni.

Tutti trattengono il fiato: dai tifosi, sia quelli in città che quelli sparsi in giro per l'Italia, a coloro che con il club amaranto lavorano, passando per calciatori e staff.

L'orario del dibattimento

Dalle ore 15 in poi si terrà il dibattimento, con il verdetto che potrebbe arrivare nella tarda serata odierna o, al più tardi, domattina. Come detto, quella di oggi al Tar per la Reggina è una partita decisiva. Ci sarebbe, in caso di bocciatura, l'ulteriore step giuridico del Consiglio di Stato ma non passare oggi complicherebbe anche la semplice programmazione sportiva necessaria a presentarsi ai nastri di partenza di un campionato di Serie B.

La speranza è alta, Reggio crede fortemente di essere riammessa: sono ore di palpitazione, con le dita ben incrociate.