Tra recuperi e turni di riposo la formazione amaranto rischia di perdere il treno spareggi. Virtualmente è già fuori. A preoccupare non solo l'Aversa Normanna ma anche il Due Torri.

Il calo evidente di risultati degli ultimi due mesi aveva fatto suonare più di qualche campanello d’allarme. La sconfitta casalinga con lo Scordia aveva amplificato questa sensazione, il ko con l’Agropoli sempre al Granillo, l’ha confermata. La Reggina fatica e dopo aver sgretolato tutto il vantaggio sulle dirette concorrenti ai play off, adesso rischia di restare fuori dagli spareggi. Virtualmente gli amaranto sono già fuori da quella griglia.



La classifica dice che i punti di distacco dall’Aversa sono quattro, ma presto potrebbero non bastare a mantenere il vantaggio. I campani hanno una gara in meno giocata, quella con la Frattese, e una in più da sfruttare considerato il turno di riposo già osservato dai normanni ma non dai Cozza boys che si fermeranno questo week-end.Di fatto sono due assi nella manica e ben sei punti teorici in più per l’Aversa, in meno per la Reggina che domenica potrebbe ritrovarsi dietro non solo alla Vibonese ma anche al gruppo campano e con il fiato sul collo del Due Torri che insegue a quota 45 e nel prossimo turno giocherà contro lo Scordia.Insomma sarà una domenica tesisissima in casa amaranto. Anche non scendendo in campo.