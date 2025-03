Dopo il successo ottenuto in trasferta per 1-0, il tecnico amaranto esprime soddisfazione per la prestazione della squadra contro i siciliani. Menzione speciale per Adejo, autore del gol decisivo

Nell’intervista post-partita, mister Trocini ha lodato la prestazione della sua squadra nella difficile trasferta contro il Paternò, un avversario noto per la sua solidità difensiva. Il tecnico ha evidenziato la determinazione dei suoi giocatori, in particolare quella di Adejo, e ha parlato delle difficoltà dovute alle condizioni del terreno di gioco, ma anche della grande risposta agonistica dei suoi uomini. La partita contro il Paternò si è rivelata una vera e propria battaglia per la Reggina. Il mister Trocini ha sottolineato come l’avversario, pur avendo concesso poco in casa e in trasferta, fosse una squadra difficile da affrontare.

«Era una partita che sapevamo essere molto complicata, ma i ragazzi hanno interpretato il match nel modo giusto, rispondendo colpo su colpo alle loro caratteristiche fisiche», ha dichiarato il tecnico amaranto. Trocini ha poi elogiato la prestazione di Adejo, autore di un gol decisivo. «Ha fatto una grande partita, sia in fase difensiva che offensiva. La sua voglia di giocare, nonostante il dolore alla caviglia, è stata fondamentale. Nonostante fosse molto gonfia, ha recuperato velocemente grazie alla sua forza di volontà», ha aggiunto.

Il mister ha anche enfatizzato l’importanza di avere una squadra completa, capace di adattarsi a diverse situazioni di gioco. Un altro fattore determinante è stato il terreno di gioco, che ha reso la partita ancora più difficile. «Il campo non perfetto ci ha penalizzati, ma la risposta temperamentale della squadra è stata straordinaria. Sapevamo che dovevamo combattere, e abbiamo fatto proprio questo, senza farci influenzare dalle difficoltà», ha spiegato Trocini. Il mister ha poi parlato delle difficoltà tecniche, legate alla superficie del campo che non permetteva alla squadra di esprimere al meglio il proprio gioco.

Nonostante ciò, ha ribadito che il vero obiettivo era l’atteggiamento della squadra: «Oggi era una partita dove dovevamo essere dei ‘boscaioli’, e i ragazzi hanno risposto nel modo giusto. Ogni componente ha dato il massimo, ed è questa la cosa che mi dà più soddisfazione».

Trocini ha concluso l’intervista facendo un elogio a tutta la squadra, evidenziando come, anche senza esprimere il miglior gioco, la Reggina abbia saputo mostrare carattere per portare a casa una vittoria fondamentale. «In queste partite, non sempre si gioca bene, ma è il temperamento che fa la differenza. Oggi siamo stati una squadra compatta, e questo è ciò che conta», ha dichiarato con orgoglio il mister.