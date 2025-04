La 30esima giornata del girone I di Serie D non scombina le carte. Vincono (ancora una volta) sia Reggina che Siracusa. A Pompei gli amaranto soffrono ma passano a 4’ dalla fine grazie a un gran colpo di testa dell’esterno offensivo: in Campania termina 1-2.

La capolista non sbaglia neanche contro la Scafatese: Molinaro pareggia il vantaggio aretuseo firmato Palermo, ma prima Maggio e poi Limonelli gonfiano la rete per il definitivo 3-1. Siciliani avanti sempre quattro punti ma il prossimo weekend sarà decisivo: la truppa di Turati riposa, la Reggina ha l’occasione di accorciare lo svantaggio a un solo punto.

Sconfitte interne per Sambiase e Vibonese, che da qualche settimana sembrano aver mollato la presa – forse sicure del posto play-off. Al “D’Ippolito” e al “Razza” fanno festa, rispettivamente, Enna e Licata: per le due siciliane tre punti vitali in chiave salvezza.

I rossoblù devono continuare a guardarsi le spalle: al sesto posto si avvicina la Nissa: i biancoscudati pareggiano a domicilio contro l’Acireale ma rosicchiano un altro punto. Ora sono tre quelli di distanza.

Colpo basso per il Locri: al “Macrì” la truppa di Scorrano riprende con Leveque il vantaggio iniziale del Sant’Agata ma al 92’ un calcio di punizione clamoroso di Giovanbattista Catalano condanna il Cavallo alato al provvisorio ultimo posto.

La top 3 della 30esima giornata

Dopo tanti assist e un ruolo centrale nello scacchiere tattico di Bruno Trocini, Paolo Grillo si prende la scena anche in zona goal. L’inserimento perfetto e il colpo di testa da attaccante navigato su assist al bacio di Renelus permettono alla Reggina di continuare a sognare la promozione diretta in Serie C. Un goal tanto bello quanto pesante, che gli vale il primo posto settimanale.

Non entrava nella nostra top 3 da diverse settimane, lo fa in un momento cruciale della stagione. Sul punteggio di 1-1 tra Siracusa e Scafatese, Domenico Maggio realizza un rigore pesante come un macigno. Gli aretusei poi vincono 3-1 e conservano il primato almeno per un’altra settimana.

Al terzo posto si piazza uno dei migliori giocatori del girone I: Giovanbattista Catalano continua a trascinare il Sant’Agata, la punizione al 92’ contro il Locri è una perla da far vedere nelle scuole calcio. Esecuzione balistica da 10 e lode, Locri superato dai siciliani e condannato (almeno per ora) all’ultimo posto.