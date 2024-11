Andrej Galabinov potrebbe lasciare la Reggina. La notizia arriva nelle ultime ore di calciomercato che potrebbero portare ad un addio non proprio atteso, ma neppure così difficile da ipotizzare soprattutto nell’ultima parte della stagione in corso.

Galabinov sembrava aver iniziato nel migliore dei modi con gli amaranto, con gol e prestazioni molto convincenti tanto da mettere in cascina 6 gol. Ma poi qualcosa non è andato per il verso giusto e Galabinov ha iniziato a calare di rendimento, fino alle ultime settimane nelle quali sembrava essere davvero l’ombra del giocatore che i tifosi amaranto avevano imparato ad apprezzare nelle prime uscite.

Su Galabinov, secondo quanto trapela, ci sarebbe un’altra società di serie B. La Reggina, in questo momento, sta seriamente riflettendo sull’offerta e potrebbe anche optare per una cessione in extremis a fine sessione. Ciò, per un verso, permetterebbe di non trattenere un calciatore che ha dimostrato probabilmente di non gradire più la permanenza sullo Stretto e per altro verso di alleggerire anche il monte ingaggi. Ma saranno tutte valutazioni che toccheranno al ds Taibi ed agli altri dirigenti amaranto.

Del resto, un Galabinov volenteroso e presente sarebbe un’arma micidiale contro qualsiasi avversaria. Ma la versione ultima dell’attaccante bulgaro non pare possa essere così utile alla causa amaranto, né al Roberto Stellone.

Vedremo cosa accadrà nelle ultime ore di mercato.