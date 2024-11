Entra nella fase più rovente il calciomercato dei Dilettanti. Novità anche per il Catanzaro che cede in prestito il portiere Alfonso Rizzuto al Pompei

Era arrivato appena un mese fa dopo l’esperienza con la Primavera del Catanzaro: Stefano Bombaci saluta la Reggina a titolo definitivo e si accasa alla Puteolana. Il giovane difensore, probabilmente, non ha convinto a pieno mister Pergolizzi – che lo avrebbe utilizzato poco nel suo scacchiere tattico. C’è chi va e chi, invece, potrebbe venire: secondo SerieD24, gli amaranto potrebbero presto ingaggiare l’attaccante della Turris Francesco De Felice.

In dirittura di arrivo un colpo importante per il Sambiase di Claudio Morelli: i giallorossi stanno per chiudere l’arrivo dello svincolato Francesco Carella. Nonostante i soli 22 anni, il centrocampista brindisino ha quasi 100 presenze in Lega Pro - grazie all’esperienza maturata con la Virtus Francavilla.

Altre news da segnalare direttamente dal Girone I: il Catanzaro cede in prestito il portiere Alfonso Rizzuto al Pompei.