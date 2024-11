«Innanzitutto voglio dire grazie a tutti quelli che sono presenti questa sera perché è emozionante vedere così tante persone che continuano a vivere intensamente la Reggina. Ma di questo non vi erano dubbi». Dubbi fugati per il presidente Virgilio Minniti ieri alla presentazione ufficiale della nuova Reggina 1914 in quel di piazza Castello. Eppure non era così scontato. Appena tre giorni fa la tensione con i tifosi, e segnatamente con gli Ultras della Curva sud era tornata altissima. Il caro biglietti e la chiusura temporanea della Curva Sud, avevano avuto come conseguenza la protesta fuori dal Granillo dei gruppi organizzati, che ieri invece hanno voluto far sentire alla squadra il calore di quel “dodicesimo uomo” che ha caratterizzato da sempre la tifoseria amaranto.

D’altra parte col passare dei minuti piazza Castello si riempie di tifosi che danno calore e colore ad una serata pensata per mettere in vetrina le squadre definite come l’orgoglio della città, la Reggina e la Domotek Volley, protagonista lo scorso anno di una memorabile cavalcata che l’ha condotta alla promozione in serie A3. Coach Antonio Polimeni, il Dg Marco Tullio Martino e il capitano Domenico Laganà hanno dato appuntamento al PalaCalafiore per una nuova stagione che si spera ricca di soddisfazioni.

Minniti: «Unico obiettivo è la promozione»

Assente il patron Antonino Ballarino, è stato lo stesso Minniti a declinare gli obiettivi di questa nuova stagione: «Sicuramente saranno quelli di essere competitivi e di portare la squadra a vincere. Tornare fra i professionisti è il nostro obiettivo, l'abbiamo sempre detto e insieme ai direttori abbiamo lavorato perché la squadra si rafforzasse e diventasse sempre più competitiva. Credo che questo obiettivo lo abbiamo raggiunto, o lo stiamo quasi per raggiungere».

Lo stesso Minniti si dice certo che la rosa consegnata a mister Pergolizzi sia abbastanza ampia e competitiva: «Sicuramente il mister, insieme ai vari direttori, hanno cercato di trovare tutti quegli elementi fondamentali che servivano proprio a rendere la squadra competitiva. Hanno lavorato incessantemente perché ciò avvenisse, hanno portato profili di alto livello alla Reggina, profili di altre categorie, che hanno scelto di venire in serie D anche e principalmente perché si parla di Reggina».

Da qui il messaggio rivolto ai tifosi: «Chiediamo di accompagnarci in questo percorso perché gli obiettivi si raggiungeranno tutti insieme e ci auguriamo di riportare il prima possibile la Reggina fra i professionisti, ma tutti insieme».

Pergolizzi e Barillà: «Metteremo tutto sul campo»

Di «giornata importante» ha parlato anche il capitano Nino Barillà che ha rimarcato i sentimenti di orgoglio e appartenenza che albergano nella squadra amaranto: «Noi sappiamo che comunque dobbiamo dimostrarlo sul campo, e dobbiamo essere capaci di portare l’entusiasmo dei tifosi sul rettangolo di gioco, con le prestazioni e soprattutto con i risultati».

Mister Pergolizzi dal palco ha lanciato la sfida della Reggina alla Serie D: «Dobbiamo essere umili, dobbiamo essere noi stessi, sappiamo che c’è un blasone importante dietro la Reggina, sappiamo che il campionato può sembrare piccolo ma per noi è molto importante perché dobbiamo tornare a giocare in campionati più importanti. Sono convinto che questi ragazzi metteranno tutto sul campo e lo dimostreranno coi fatti»

Le rassicurazioni di Latella

C’è spazio anche per l’assessore Gianni Latella che dopo i saluti e gli auguri di rito, si è soffermato sui ritardi che hanno contraddistinto l’esordio nello stadio casalingo per gli amaranto, con la chiusura del settore più caldo del tifo: «Al Granillo la settimana scorsa c'è stato un piccolo problema per la chiusura della Curva Sud. Ci stiamo adoperando affinché il 15 settembre sia riconsegnata ai nostri supporter con lo stadio che è ormai completo. Abbiamo cercato di dare una struttura idonea per i campionati che la Regina deve affrontare. Stessa cosa anche per il PalaCalafiore. Pertanto un in bocca al lupo a tutti. Mi auguro che Reggio Calabria possa trionfare in tutti gli sport. A tutte le società sportive stiamo cercando di dare delle strutture idonee e riqualificate, perché questa amministrazione ha voluto investire tanto sullo sport».