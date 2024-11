Il trequartista classe '93 potrebbe essere ingaggiato dall'Hellas Verona che poi lo dirotterebbe in prestito in Serie B al Lanciano e allo Spezia

REGGIO CALABRIA - Potrebbe essere al capolinea l'avventura della mezzapunta spagnola Miguel Maza con la Reggina: il trequartista classe '93 potrebbe essere ingaggiato dall'Hellas Verona che poi lo dirotterebbe in prestito in Serie B. In tal senso Lanciano e Spezia avrebbero già preso informazioni.