Arriva la tanto attesa risposta amaranto. La Reggina gioca una partita gagliarda e ritrova i tre punti. Contro il Città di Sant'Agata la decidono Barranco, autore di una doppietta (il secondo goal è favoloso...), e un rigore di Nino Barillà. A nulla serve il goal del giovane Nunzi, che illude i suoi. 3-1 per gli uomini di Pergolizzi, che respirano e non perdono il treno delle prime.

Barranco indirizza la partita

Inizio in discesa per gli amaranto: dopo 5’ di studio Flamia sbaglia il retropassaggio e lancia in porta Barranco, che salta Tchokokam e deposita il pallone di porta. Provano a reagire i padroni di casa: cross velenosissimo di Catalano dalla sinistra e grande intervento di Girasole, che anticipa tutti e mette in calcio d’angolo. Al 27’ Pergolizzi è costretto al primo cambio: si fa male Porcino, sostituito da Urso con capitan Barillà che si allarga sulla fascia sinistra. Raddoppiano gli amaranto intorno alla mezz’ora ed è ancora Bruno Barranco a trafiggere i biancoazzurri, questa volta con un goal meraviglioso. Lancio lungo per Barillà, il capitano trova la sponda per il numero 9 che disegna un arcobaleno imprendibile. Il Città di Sant’Agata accusa il colpo e si rende pericoloso solo nel finale di prima frazione: una leggerezza di Bonacchi dà il via al contropiede dei padroni di casa ma Girasole è ancora una volta bravissimo a chiudere su Catalano.

Nunzi accorcia le distanze ma l’illusione dura poco

Raciti cambia tre giocatori a inizio ripresa e la mossa paga subito: bel traversone di D’Amore dalla corsia destra e il neoentrato Nunzi non perdona Martinez da distanza ravvicinata. I siciliani prendono fiducia ma, nel miglior momento dei padroni di casa, la Reggina si rifa vedere nella metà campo avversaria e conquista un calcio di rigore grazie all’esperienza di Barillà, steso da Capomaggio. Dal dischetto si presenta lo stesso capitano, che spiazza Tchokokam con grande freddezza. I padroni di casa non reagiscono, la Reggina controlla e porta a casa tre punti importanti.

Il tabellino

SANT’AGATA (4-3-3): Tchokokam; Flamia (Leonardi 46’), Capomaggio, Brugaletta, D’Amore; Bova (Nunzi 46’), Nunziante, Kouamè; Catalano, Manfrellotti, Niang (Distefano 46’). A disposizione: Minguzzo, Iuculano, Demoleon, Leonardi, Alioto, Nunzi, Faccetti, Visentin, Distefano. All. Raciti

REGGINA (3-5-2): Martinez; Bonacchi, Girasole, Cham (Malara 61’); Giuliodori, Forciniti, Ba, Barillà (Ingegneri 79’), Porcino (27’ Urso), Barranco (Rajkovic 90’), Ragusa (Provazza 79’). A disposizione: Lazar, Urso, Malara, Vesprini, Provazza, Laaribi, Ingegneri, Rajkovic, Renelus. All. Pergolizzi

Arbitro: David Kovacevic di Arco Riva. Assistenti: Enrico M. Aimar di Nichelino. Riccardo Trionfante di Torino

Marcatori: Barranco (REG) 7’, Barranco (REG) 30’; Nunzi (CSA) 47’, Barillà (REG) 58’

Note: Ammoniti: Cham (REG) 29’, D’Amore (CSA) 60’, Distefano (CSA) 64’; Recupero: 5’ pt, 3’ st