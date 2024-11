Un segnale di fiducia importante per il dirigente palermitano, in sella alla direzione tecnica del club dello Stretto dal maggio 2018

La Reggina e Massimo Taibi vanno avanti insieme. Il Direttore sportivo degli amaranto ha firmato il prolungamento di contratto fino al 2025, allungando di una stagione la precedente scadenza, fissata per giugno 2024. Un segnale di fiducia importante per il dirigente palermitano, in sella alla direzione tecnica del club dello Stretto dal maggio 2018.

Progetto

L'accordo, dunque, potrebbe portarlo fino al settimo anno con la Reggina, rendendolo uno dei Ds più longevi di sempre del club di via delle Industrie. Si allineano, peraltro, le scadenze di Taibi e Pippo Inzaghi: direttore e allenatore potranno lavorare fianco a fianco su un progetto a lunga gittata.

Foto di Valentina Giannettoni