Nel turno infrasettimanale la squadra di Trocini batte 3-2 i corregionali e resta a -1 dalla vetta. Successo casalingo per il Sambiase che supera 1-0 il Licata e ipoteca il quarto posto

Si è giocato oggi pomeriggio il turno infrasettimanale valido per la 32esima giornata del campionato di Serie D. Nel girone I la Reggina conquista il derby calabrese (e amaranto) in casa del Locri: la squadra di Trocini vince 3-2 al Macri e conquista 3 punti che gli consentono di non perdere terreno dalla capolista Siracusa. A due giornate dal termine pe la Reggina la vetta della classifica resta distante solo un punto.



Tra le calabresi vince il Sambiase. La squadra di Claudio Morelli batte di misura il Licata: al "D'Ippolito" decide il gol di Umbaca. Con questo successo i giallorossi consolidano il quarto posto in classifica portandosi a quota 53 punti in classifica, +4 sulla Vibonese che oggi ha osservato il turno di riposo. Al momento, però, il Sambiase ha una gara in più rispetto ai corregionali, dovendo riposare nell’ultima giornata.

Il risultati

Castrumfavara – Ragusa 1-1

Pompei – Città di Acireale 2-1

Locri – Reggina 2-3

Nissa – Enna 0-2

Sambiase – Licata 1-0

Sancataldese – Città di S.Agata 2-1

Scafatese – Nuova Igea Virtus 4-0

Siracusa – Paternò 3-0

Riposa: Vibonese

La classifica

Siracusa 72

Reggina 71

Scafatese 59

Sambiase 53

Vibonese 49

Nissa 43

Paternó 42

Pompei 38

Igea Virtus 37

Ragusa 35

Sancataldese 34

Acireale 32

Enna 31

Castrumfavara 30

Licata 25

S.Agata 24

Locri 22

Akragas escluso