Ritrova la vittoria dopo un periodo di appannamento la Reggioravagnese che, dopo i due pareggi consecutivi contro Ardore e Palmese, torna al successo e lo fa contro il Rende. Un 3-1, nell'ottavo turno di Eccellenza, che certamente rispecchia il pronostico della vigilia, anche per differenza qualitativa. La formazione amaranto trova subito il vantaggio dopo tre minuti grazie a Di Biase ma, agli sgoccioli dell'intervallo, il capitano del Rende Alassani agguanta il momentaneo pari alimentando le speranze ospiti.

Nella ripresa emerge il gap tecnico e, tra il 15' pt e il 21' pt, Gomez e De Leon fissano il punteggio sul definitivo 3-1 che mantiene la squadra di mister Misiti al terzo posto in classifica, a meno uno dal Praia Tortora secondo e a meno tre dalla capolista Vigor Lamezia, anche se la Reggioravagnese ha una gara da recuperare.

Misiti soddisfatto a metà

A prescindere dal risultato, non è completamente soddisfatto lo stesso tecnico Misiti che, nel post gara ai microfoni ufficiali del club, analizza così la sfida: «Abbiamo fatto una buona partita ma, più che altro, era importante il risultato dopo un periodo un po' opaco. Non sono contento dal punto di vista del gioco dal momento che dobbiamo migliorare, e dobbiamo farlo lavorando giorno dopo giorno, ma adesso ci prendiamo solo il risultato».

E ancora: «Partita complicata perché non siamo riusciti a giocare e a fare fraseggio e sotto questo aspetto, dobbiamo migliorare tanto e ci sto lavorando. Dobbiamo imparare a stare sul pezzo e a stare attenti».

Ora testa a mercoledì dove gli amaranto recupereranno la gara contro l'Isola Capo Rizzuto e, in caso di vittoria, aggancerebbero la Vigor Lamezia in vetta: «Intanto dobbiamo fare il resoconto di ciò che non è andato oggi, poi penseremo a preparare questo match contri una squadra che vorrà vincere, ma noi la prepareremo nel migliore dei modi» conclude Misiti.