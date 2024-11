Il quinto turno del campionato di Eccellenza calabrese promette emozioni e sfide avvincenti, con il focus puntato sulle posizioni di vertice e sulle squadre in cerca di riscatto. Domenica prossima, il calcio si accenderà nei campi di tutta la regione, portando avanti una stagione già piena di sorprese.

In cima alla classifica, la Reggioravagnese, attuale capolista, sarà di scena sul campo dell'Ardore. Gli uomini di Misiti, reduci da quattro vittorie consecutive, mirano a mantenere il passo perfetto e consolidare la loro leadership con la "manita".

Il secondo posto è al momento oggetto di una vera e propria lotta a tre tra Palmese, Vigor Lamezia e Isola Capo Rizzuto, tutte a quota 8 punti. La sfida al "Lopresti" tra Palmese e Vigor Lamezia sarà un banco di prova per entrambe le squadre, mentre l'Isola Capo Rizzuto ospiterà la Paolana.

La Rossanese, reduce dalla sconfitta in trasferta contro la Reggioravagnese, cerca il riscatto in casa contro la Gioiese, fresca del passaggio in Coppa Italia contro la Palmese. Il derby reggino tra San Luca e Cittanova si preannuncia avvincente: i padroni di casa del San Luca vogliono cancellare lo zero in classifica, attualmente sinonimo di ultima posizione.

Il Soriano, dopo una settimana altalenante con una sconfitta in campionato contro il Cittanova e il passaggio ai quarti di Coppa Italia (eliminato agli ottavi l'Aek Crotone), affronterà una difficile trasferta a Bocale, un vero test di maturità per la squadra di Giovinazzo. Il Rende ospiterà il Brancaleone a San Fili, con entrambe le squadre desiderose di aggiudicarsi punti fondamentali per la loro classifica.

A chiudere il quadro del quinto turno ci sarà l'incontro al "Mimmo Rende" di Castrovillari, dove i rossoneri del Pollino incroceranno la Dgs Praiatortora, in una partita che si preannuncia equilibrata e incerta. Tutti i match della quinta giornata inizieranno alle ore 15.30 di domenica 13 ottobre.

Il programma della quinta giornata e gli arbitri

Ardore-Reggioravagnese (Vartolo di Locri)

Bocale-Soriano (Polistena di Soverato)

Castrovillari-Dgs Praiatortora (Gallella di Catanzaro)

Isola Capo Rizzuto-Paolana (Tornei di Sapri)

Palmese-Vigor Lamezia (Russo di Cosenza)

Rende-Brancaleone (Idone di Reggio Calabria)

Rossanese-Gioiese (Rigilia di Ercolano)

San Luca-Cittanova (Cilento di Cosenza)