Nel match della quarta giornata Rossanese inizialmente in vantaggio con Calabrò. Per gli amaranto in gol Maesano, Cordova, De Leon e Puntoriere. Per i bizantini anche il gol di Barbieri

Al termine della sfida che ha visto la ReggioRavagnese superare la Rossanese tra le mura amiche per 4-2 e volare a punteggio pieno, ha parlato mister Giuseppe Misiti, il quale si ritiene soddisfatto dei tre punti che consentono alla sua squadra di consolidare il primato e allungare sulle inseguitrici. Impatto shock per i locali che vanno sotto dopo soli cinque minuti grazie al gol di Calabrò. Passano solo tre minuti ed ecco il pareggio di Maesano. A cinque dall'intervallo la Reggioravagnese completa il sorpasso con il rigore trasformato da capitan Cordova. Il tris lo sigla De Leon, con la Rossanese che accorcia le distanze con Barbieri e, infine, il definitivo poker è a cura di Puntoriere. La formazione amaranto guida, dopo quattro giornate, il massimo campionato regionale a quota 12 punti, ovvero quattro lunghezze in più rispetto a Isola Capo Rizzuto, Vigor Lamezia e Palmese che inseguono a quota otto punti.

Le parole di Misiti

Ecco le dichiarazioni dello stesso tecnico Misiti nel post gara, ai microfoni ufficiali del club: «È una vittoria importante, ottenuta contro un ottimo avversario che propone un bel calcio. Abbiamo dato ancora una volta prova di essere una squadra che ha una sua identità ben precisa e un carattere straordinario come si è potuto notare dopo lo svantaggio iniziale. Sul 3-2 abbiamo rischiato di farci pareggiare, ma le prodezze tra i pali di Currà e il goal spettacolare di Puntoriere hanno blindato una vittoria per noi importantissima che rappresenta continuità e ci premia dei sacrifici fatti dall' inizio del ritiro precampionato ad oggi. Non voglio sentire parlare di fuga, siamo ancora agli inizi. Dobbiamo sempre guardare a noi stessi, senza smettere di migliorarci. Ora godiamoci questa vittoria, anche perché il tempo è poco, visto che già mercoledì ci aspetta l'importante impegno di Coppa, competizione a cui teniamo tantissimo e vogliamo andare fino in fondo. Non ci resta che proseguire tutti insieme su questa strada»