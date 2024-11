In casa Reggioravagnese i motori non si sono mai completamente spenti, neanche dopo la fine della passata stagione e con la dirigenza che si è subito prodigata per programmare la prossima annata. La dirigenza reggina, infatti, ha innanzitutto blindato i propri tasselli, ripartendo così dalle certezze e tra queste rientra indubbiamente Giulio Puntoriere. Il centrocampista classe 1995 si appresta dunque a cominciare la sua quinta stagione con questa maglia, diventandone uno degli emblemi e dei volti più rappresentativi.

Una maglia diventata seconda pelle

Un legame forte quello tra il ventinovenne e questi colori, mettendo questi ultimi sempre al primo posto davanti a tutto e tutti, come afferma lui stesso: «Sì mi appresto ad iniziare il quinto anno con questa maglia e devo dire che di offerte in questi anni ne ho avute, però ho sempre dimostrato di avere un legame forte per questa maglia e per questa società che mi stima davvero molto, perciò non ci ho pensato due volte a dire si». Un organico che si sta strutturando giorno dopo giorno, per arrivare così al completo per l'inizio della preparazione. Ecco le sensazioni di Puntoriere a tal riguardo: «Sono entrati alcuni nuovi soci quest’anno per poter dare un contributo in più, ancora non abbiamo iniziato però sto vedendo molti giocatori nuovi in entrata, spero siano i tasselli giusti per questo nuovo progetto".



La stagione del riscatto

Come detto, chiuso un capitolo se ne deve aprire subito un altro e la squadra del presidente Leo, in tal senso, ha tanta voglia di rivalsa dopo l'ultima stagione di alti e bassi. Insomma dovrà essere l'anno del riscatto, come dichiarato nei giorni scorsi anche da capitan Cordova. Sulla stessa lunghezza d'onda è anche il centrocampista: «Condivido le parole del capitano, come ogni anno puntiamo sempre ad arrivare sempre più in altro. Mi auguro che questo sia l'anno giusto». E in questo anno di rivalsa in prima fila ci sarà ancora lo stesso Puntoriere, come dimostrato durante la scorsa stagione dal momento che è stato il giocatore di movimento più utilizzato con 2326 minuti: «Devo dire che sono abbastanza soddisfatto della mia stagione - continua il classe 1995 - però penso anche che posso dare di più, perché nella vita non bisogna mai accontentarsi".

Un campionato con vista playoff

E allora la domanda è d'obbligo. La Reggioravagnese può tornare ad insidiare la zona playoff il prossimo anno? Ecco le parole del giocatore: «Come ti ho già detto prima, puntiamo a migliorarci anno dopo anno, quindi questo è uno dei primi obiettivi da raggiungere». Insomma, la strada è ben delineata, con la rosa che si presenterà agli ordini di mister Misiti intorno alla prima settimana di agosto per l'inizio della preparazione.