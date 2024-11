Il tecnico amaranto commenta la sfida valida per la decima giornata del massimo campionato regionale: «Abbiamo avuto tante occasioni per il secondo gol ma non le abbiamo sfruttate»

Una settimana intesa per la Reggioravagnese che in sette giorni è scesa in campo per tre volte, di cui una per 120 minuti. Insomma, sicuramente impegnativa e forse la brillantezza nel gioco ne ha risentito.

La squadra di mister Misiti, infatti, si ferma dopo due vittorie consecutive e, davanti ai propri tifosi nel decimo turno del campionato di Eccellenza, non va oltre l1-1 contro io Brancaleone. Un pari, peraltro, che costa il primato in classifica adesso ripreso nuovamente dalla Vigor Lamezia.

Succede tutto nel primo quarto d'ora di gioco, con Baldeh che prima manda in vantaggio i suoi e poi Carbone che su calcio di rigore, ristabilisce le distanze. Nel prosieguo i padroni di casa non riusciranno a concretizzare le occasioni e, in classifica, vengono agganciati dal Praia Tortora.

Le parole di Misiti

Subito dopo il match è intervenuto mister Misiti, intervistato ai microfoni ufficiali del club: «C'è tanto rammarico perché abbiamo lasciato due punti importantissimi per strada, però è stato bravo anche il Brancaleone che è venuto qui e ha fatto la sua partita. Noi abbiamo avuto diverse palle-gol ma non siamo riusciti a concretizzare e fare la seconda rete mentre loro sono stati bravi ad approfittare del calcio di rigore concesso. A noi è mancata la lucidità di giocare, dal momento che siamo stati pericolosi solo con qualche azione del singolo. Indubbiamente dobbiamo migliorare sotto alcuni aspetti, ma è chiaro che veniamo da una settimana pesante tra campionato e coppa e la fatica l'abbiamo accusata. Da questa partita bisogna prendere solo gli aspetti positivi e da martedì pensare alla prossima».

E all'orizzonte, infatti, c'è un match di assoluta importanza, perché gli amaranto andranno a fare visita alla capolista: «Da martedì penseremo alla gara contro la Vigor Lamezia per affrontarla nel migliore dei modi». Infine sul nuovo acquisto: «Ielo ha fatto una buona prestazione ma deve crescere fisicamente e inserirsi nel sistema di gioco».